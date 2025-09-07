Le PSG a officialisé le transfert de Presnel Kimpembe au Qatar Sports Club. Le défenseur, vingt ans au club, devrait être fêté dimanche lors de la réception du RC Lens au Parc des Princes.

Après plusieurs jours de négociations, le Paris Saint-Germain a officialisé le transfert de Presnel Kimpembe au Qatar Sports Club. Le défenseur central de 30 ans, qui a passé deux décennies dans le club de la capitale, ne figurait plus dans les plans de Luis Enrique, après ses deux graves blessures au tendon d’Achille. Un départ était la meilleure chose pour toutes les parties et c’est au pays du propriétaire du PSG que Kimpembe va poursuivre sa carrière. Pour un montant que le club a pris soin de ne pas communiquer mais qui doit, évidemment, être très au-dessus de la valeur du joueur…

Un hommage lors du match contre Lens ?

En tout cas, juste après cette officialisation, la plupart des journalistes suivant le PSG de près ont assuré que Presnel Kimpembe aurait droit à un bel hommage au Parc des Princes. Ca devrait être pour dimanche prochain, lors de la réception du RC Lens. Et si ce n’est pas possible cette fois-ci, ce sera reporté à plus tard mais, c’est sûr, le défenseur aura droit à une belle sortie, comme Marco Verratti avant lui.