Le PSG a officiellement communiqué sur les absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Et c’est confirmé, les deux manqueront au minimum un mois de compétition.

Plus tôt dans l’après-midi, plusieurs médias ont annoncé qu’Ousmane Dembélé allait manquer six semaines de compétition suite à sa blessure contractée avec l’équipe de France vendredi soir face à l’Ukraine (2-0). Entré à la pause à la place de Désiré Doué, l’attaquant est sorti à la 81e en se plaignant de l’arrière de la cuisse droite. Dans son communiqué publié ce samedi soir, le PSG annonce que le potentiel Ballon d’Or 2025 a « une lésion sévère de l’ischio-jambier droit ». Et confirme l’absence de six semaines.

Un mois d’absence pour Doué

Pour Désiré Doué, en revanche, les estimations allaient de dix jours à un mois. Ce sera bien un mois. L’ancien Rennais souffre d’une « lésion au mollet droit ». Il va donc bien manquer les matches contre Lens et le premier de Champions League contre l’Atalanta Bergame, mais également le Classico, dans quasiment deux semaines.

Deux gros coups durs pour le PSG, qui commence à payer le prix fort pour son exceptionnelle saison 2024-25 au cours de laquelle il a été épargné par les grosses blessures malgré un calendrier hyper chargé.