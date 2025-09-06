L’Equipe révèle que le PSG avait écrit à la Fédération pour se plaindre du manque de communication du staff médical de l’équipe de France. Depuis, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés avec les Bleus…

Depuis que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont blessés vendredi soir avec l’équipe de France face à l’Ukraine (2-0), la polémique ne désenfle pas. D’un côté, les pro-PSG sont fous de rage contre Didier Deschamps, qui a pris le risque de faire jouer un Dembélé qui revenait tout juste de blessure. De l’autre, il y a ceux qui, comme Daniel Riolo, rappellent que le staff médical des Bleus est compétent, qu’il échange avec son homologue parisien et que l’attaquant parisien n’aurait pas accepté de jouer s’il ne s’était pas senti à 100%. Sauf que…

Le PSG a proposé des changements à la FFF

Sauf que L’Equipe révèle ce soir que le PSG avait prévenu la FFF dans un courrier que ses échanges avec le staff médical des Bleus était insuffisant. Le club de la capitale a listé tous les pépins de ses joueurs en sélection ces dernières heures en expliquant qu’à chaque fois, il n’a eu d’informations assez poussées sur les blessures en question. Il a aussi fait des propositions à la Fédération pour améliorer les choses. Et dans la foulée, ses deux meilleures armes offensives se sont blessées pour plusieurs semaines…

Au vu de cette révélation, on comprend mieux la colère du PSG. Surtout, celle-ci devient totalement légitime et doit entraîner des changements au sein du staff de Didier Deschamps…