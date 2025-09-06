ASSE, OM : Bafé Gomis condamne Pierre Ménès après ses propos polémiques !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : le club avait prévenu la FFF avant les blessures de Dembélé et Doué !

Ousmane Dembélé entouré de ses coéquipiers au moment de sa sortie lors d'Ukraine-France.
Raphaël Nouet
6 septembre 2025

L’Equipe révèle que le PSG avait écrit à la Fédération pour se plaindre du manque de communication du staff médical de l’équipe de France. Depuis, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés avec les Bleus…

Depuis que Désiré Doué et Ousmane Dembélé se sont blessés vendredi soir avec l’équipe de France face à l’Ukraine (2-0), la polémique ne désenfle pas. D’un côté, les pro-PSG sont fous de rage contre Didier Deschamps, qui a pris le risque de faire jouer un Dembélé qui revenait tout juste de blessure. De l’autre, il y a ceux qui, comme Daniel Riolo, rappellent que le staff médical des Bleus est compétent, qu’il échange avec son homologue parisien et que l’attaquant parisien n’aurait pas accepté de jouer s’il ne s’était pas senti à 100%. Sauf que…

Le PSG a proposé des changements à la FFF

Sauf que L’Equipe révèle ce soir que le PSG avait prévenu la FFF dans un courrier que ses échanges avec le staff médical des Bleus était insuffisant. Le club de la capitale a listé tous les pépins de ses joueurs en sélection ces dernières heures en expliquant qu’à chaque fois, il n’a eu d’informations assez poussées sur les blessures en question. Il a aussi fait des propositions à la Fédération pour améliorer les choses. Et dans la foulée, ses deux meilleures armes offensives se sont blessées pour plusieurs semaines…

Au vu de cette révélation, on comprend mieux la colère du PSG. Surtout, celle-ci devient totalement légitime et doit entraîner des changements au sein du staff de Didier Deschamps…

Equipe de FranceLigue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Bafé Gomis au micro de DAZN la saison dernière, avant un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE, OM : Bafé Gomis condamne Pierre Ménès après ses propos polémiques !

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé entouré de ses coéquipiers au moment de sa sortie lors d'Ukraine-France.
Equipe de France...

PSG : le club avait prévenu la FFF avant les blessures de Dembélé et Doué !

Par Raphaël Nouet
Cristiano Ronaldo célébrant la victoire du Portugal en Ligue des Nations.
International...

La réponse magistrale de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi (vidéo)

Par Raphaël Nouet
Ismaël Bennacer lors d'un match amical entre l'Algérie et la Suède.
Mercato...

OM Mercato : Ismaël Bennacer aurait finalement pu venir !

Par Raphaël Nouet
Didier Deschamps lors du match entre l'Ukraine et la France vendredi dernier.
Equipe de France...

Equipe de France : Deschamps rappelle un joueur inattendu pour remplacer Dembélé et Doué

Par Raphaël Nouet
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti.
FC Barcelone...

FC Barcelone : depuis le Brésil, Ancelotti favorise le Real Madrid au détriment des Blaugranas !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé et Thierry Henry rigolant lors d'une cérémonie.
Equipe de France...

Equipe de France : le clin d’œil sympa de Thierry Henry à Kylian Mbappé

Par Raphaël Nouet
Robert Lewandowski lors d'un entraînement de la sélection espagnole.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : la direction a pris une décision définitive pour Lewandowski

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane, lors d'une apparition publique à l'occasion d'un grand prix de Formule 1.
Equipe de France...

Equipe de France : Zinédine Zidane détourné des Bleus par un géant turc ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Louis Leca, heureux après la victoire du RC Lens sur le Stade Brestois !
Mercato...

RC Lens Mercato : un très bon plan de Leca a fuité mais…

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi célébrant un but du PSG à Toulouse avec ses partenaires.
Ligue 1...

PSG : Hakimi préservé par le Maroc pour éviter une Dembélé ?

Par Raphaël Nouet
Franco Mastantuono et Arda Güler discutant avant de tirer un coup franc avec le Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : après Mastantuono, un autre Merengue dit du bien du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Lucas Perri a été transféré de l'OL à Leeds United cet été.
Ligue 1...

OL : Lucas Perri veut saigner un peu plus John Textor

Par Raphaël Nouet
Raphinha lors du match de la sélection brésilienne contre le Chili en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
FC Barcelone...

FC Barcelone : un Blaugrana victime de racisme à Paris !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara.
ASSE...

ASSE : un ambitieux de L2 reconnaît déjà la supériorité des Verts

Par Raphaël Nouet
Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Equipe de France...

Equipe de France : Riolo dédouane Deschamps pour Dembélé et tacle le PSG

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian.
Ligue 1...

RC Lens : Oughourlian ouvre la porte à une vente du club

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé et Désiré Doué se félicitant pendant le match entre le PSG et le SCO d'Angers.
Ligue 1...

PSG : le verdict est tombé pour Dembélé et Doué, l’un des deux manquera bien le Classico !

Par Raphaël Nouet
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM Mercato : coup de tonnerre, McCourt cherche de nouvelles ressources !

Par Bastien Aubert
Bollaert en fusion à Lens
Compétitions...

RC Lens : Bollaert prêt pour un immense coup de folie ce samedi ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : blessé, Castro a tranché pour l’arrivée d’un joker 

Par Bastien Aubert
Josuha Guilavogui
ASSE...

OM Mercato : De Zerbi a validé un ex de l’ASSE et de Bordeaux pour faire oublier Rabiot ! 

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une star de Madrid rêve du Barça !

Par Bastien Aubert
Jérémy Gélin
Ligue 1...

Revue de presse : un exilé talentueux de Ligue 1 revient à Rennes ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet