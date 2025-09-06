ASSE : un ambitieux de L2 reconnaît déjà la supériorité des Verts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Equipe de France : Riolo dédouane Deschamps pour Dembélé et tacle le PSG

Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Raphaël Nouet
6 septembre 2025

Le journaliste de RMC Daniel Riolo estime que Didier Deschamps n’aurait jamais fait jouer Ousmane Dembélé en équipe de France s’il n’avait pas reçu le feu des staffs médicaux des Bleus et du PSG.

Depuis hier soir, la France du foot s’imagine que le torchon brûle entre le PSG et Didier Deschamps. Cela parce que Désiré Doué s’est blessé à un mollet et Ousmane Dembélé à une cuisse lors du match contre l’Ukraine (0-2). Le premier manquera au moins les deux prochaines semaines de compétition, le second un mois et demi. Les supporters parisiens se sont déchaînés sur les réseaux sociaux à l’encontre du sélectionneur, accusé de ne pas avoir été assez prudent, notamment à l’égard de Dembélé, arrivé touché au rassemblement tricolore.

« Jamais un joueur n’est sur le terrain sans feu vert médical »

Mais sur X, Daniel Riolo a tenu à mettre les choses au clair : c’est l’armée numérique du PSG – pas le club – qui se défoule et jamais Didier Deschamps n’aurait fait jouer un joueur sans l’aval des staff médicaux des Bleus et de son club : « Désormais, tout ce qui touche au PSG est potentiellement visé par l’armée numérique. Même les Bleus. Il y a des protocoles. Une blessure, ça se constate. Et jamais un joueur n’est sur le terrain sans feu vert médical. S’il joue, c’est que le médical a dit OK et le joueur aussi ».

Les blessures de Doué et Dembélé seraient plutôt la faute des cadences infernales du football plutôt que de Didier Deschamps. Si elles n’étaient pas survenues en Pologne, lors de ce match des éliminatoires de la Coupe du monde 2025, ç’aurait certainement été contre Lens dans huit jours ou face à l’Atalanta le mercredi suivant…

Equipe de France
#A la une

Les plus lus

L'entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara.
ASSE...

ASSE : un ambitieux de L2 reconnaît déjà la supériorité des Verts

Par Raphaël Nouet
Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Equipe de France...

Equipe de France : Riolo dédouane Deschamps pour Dembélé et tacle le PSG

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian.
Ligue 1...

RC Lens : Oughourlian ouvre la porte à une vente du club

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé et Désiré Doué se félicitant pendant le match entre le PSG et le SCO d'Angers.
Ligue 1...

PSG : le verdict est tombé pour Dembélé et Doué, l’un des deux manquera bien le Classico !

Par Raphaël Nouet
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM Mercato : coup de tonnerre, McCourt cherche de nouvelles ressources !

Par Bastien Aubert
Bollaert en fusion à Lens
Compétitions...

RC Lens : Bollaert prêt pour un immense coup de folie ce samedi ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : blessé, Castro a tranché pour l’arrivée d’un joker 

Par Bastien Aubert
Josuha Guilavogui
ASSE...

OM Mercato : De Zerbi a validé un ex de l’ASSE et de Bordeaux pour faire oublier Rabiot ! 

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une star de Madrid rêve du Barça !

Par Bastien Aubert
Jérémy Gélin
Ligue 1...

Revue de presse : un exilé talentueux de Ligue 1 revient à Rennes ! 

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Ligue 1...

OM : Greenwood de retour en Angleterre, la porte s’ouvre !

Par Bastien Aubert
Nico O'Reilly (Manchester City)
Mercato...

OL Mercato : Lyon a déniché un joker en or à Manchester City 

Par Bastien Aubert
Désiré Doué avec les Bleus
Equipe de France...

PSG : un premier diagnostic pour Doué, Paris en alerte rouge !  

Par Bastien Aubert
Herba Guirassy (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : après Castro, un titulaire s’est blessé en sélection ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors d'un échauffement avant un match dans le Chaudron.
ASSE...

ASSE : Horneland a reçu une double bonne nouvelle avant la reprise de la L2

Par Bastien Aubert
Les Bleus en Ukraine
Ligue 1...

PSG : Dembélé et du très lourd absent face à l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca prépare un transfert surprise en Belgique !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : des nouvelles fraîches de Luis Castro 

Par Bastien Aubert
Lucas Beraldo (PSG)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : De Jong out, le FC Barcelone fonce sur une recrue au PSG ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports vient de frapper un nouveau double grand coup au Mercato ! 

Par Bastien Aubert
Hakim Ziyech
Mercato...

OM Mercato : retour de flamme pour Ziyech, deux départs en vue !

Par But ! Football Club
Ousmane Dembélé blessé avec les Bleus
Equipe de France...

Blessure de Dembélé : PSG – Bleus, la tension monte après Ukraine – France

Par Bastien Aubert
ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts
ASSE...

ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi
Mercato...

PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet