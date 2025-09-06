Le journaliste de RMC Daniel Riolo estime que Didier Deschamps n’aurait jamais fait jouer Ousmane Dembélé en équipe de France s’il n’avait pas reçu le feu des staffs médicaux des Bleus et du PSG.

Depuis hier soir, la France du foot s’imagine que le torchon brûle entre le PSG et Didier Deschamps. Cela parce que Désiré Doué s’est blessé à un mollet et Ousmane Dembélé à une cuisse lors du match contre l’Ukraine (0-2). Le premier manquera au moins les deux prochaines semaines de compétition, le second un mois et demi. Les supporters parisiens se sont déchaînés sur les réseaux sociaux à l’encontre du sélectionneur, accusé de ne pas avoir été assez prudent, notamment à l’égard de Dembélé, arrivé touché au rassemblement tricolore.

« Jamais un joueur n’est sur le terrain sans feu vert médical »

Mais sur X, Daniel Riolo a tenu à mettre les choses au clair : c’est l’armée numérique du PSG – pas le club – qui se défoule et jamais Didier Deschamps n’aurait fait jouer un joueur sans l’aval des staff médicaux des Bleus et de son club : « Désormais, tout ce qui touche au PSG est potentiellement visé par l’armée numérique. Même les Bleus. Il y a des protocoles. Une blessure, ça se constate. Et jamais un joueur n’est sur le terrain sans feu vert médical. S’il joue, c’est que le médical a dit OK et le joueur aussi ».

Les blessures de Doué et Dembélé seraient plutôt la faute des cadences infernales du football plutôt que de Didier Deschamps. Si elles n’étaient pas survenues en Pologne, lors de ce match des éliminatoires de la Coupe du monde 2025, ç’aurait certainement été contre Lens dans huit jours ou face à l’Atalanta le mercredi suivant…