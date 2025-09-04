Le capitaine des Bleus était en conférence de presse ce jeudi à la veille d’Ukraine-France.

Après la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a décidé de quitter son poste au terme de son contrat. Et en guise d’adieu, Kylian Mbappé compte bien espère offrir le plus beau des cadeaux au technicien français : un nouveau sacre mondial ! C’est ce que la star des Bleus et du Real a expliqué ce jeudi en conférence de presse.

Mbappé veut offrir une 2eme Coupe du monde à Deschamps

« Le coach, c’est un monument du football français, comme joueur et comme entraîneur, a-t-il soutenu. Son CV parle pour lui, mais pas seulement. Il est arrivé à un moment où l’équipe de France n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Il a su la remettre sur le devant de la scène. Il faudra lui être éternellement reconnaissant. On a deux étoiles sur le maillot, il a contribué aux deux, cela veut tout dire. On espère l’aider pour sa dernière saison, selon ses dires, avec la Coupe du monde dans les mains au MetLife Stadium de New York ». Motivé, Mbappé !