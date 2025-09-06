On en sait plus sur la durée de l’indisponibilité d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés avec l’équipe de France. L’un des deux en a pour six semaines !

La victoire des Bleus sur l’Ukraine (2-0), hier en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a coûté très cher au PSG. Désiré Doué, touché, a cédé sa place à Ousmane Dembélé à la mi-temps mais l’attaquant est sorti à la 81e en se plaignant de la cuisse droite. Le pire était craint pour les deux joueurs et c’était justifié concernant Dembélé ! Victime d’une déchirure musculaire, le candidat au Ballon d’Or 2025 manquera les six prochaines semaines de compétition, selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins. Ce qui implique qu’il fera l’impasse sur le Classico du 21 septembre mais également sur les débuts du PSG en Champions League.

Doué absent au moins jusqu’au 17 septembre

Désiré Doué manquera également PSG-Atalanta le 17 septembre. Mais, pour lui, c’est la seule certitude. Dans l’attente d’examens complémentaires sur sa blessure au mollet droit, l’ancien Rennais va être ménagé pour le choc face au RC Lens dimanche 14 puis pour l’entrée en lice en Champions League. En fonction de ses capacités de récupération, il pourrait reprendre après l’Atalanta, même s’il semble évident que Luis Enrique ne prendra aucun risque avec son joyau, surtout avant un déplacement aussi délicat que celui qui attend son équipe à Marseille.

Ce début de saison confirme en tout cas que le PSG paye un lourd tribut à sa très longue saison derrière. Alors qu’il avait été épargné par les pépins physiques en 2024-25, ceux-ci commencent à plomber l’effectif. Luis Enrique, également blessé à l’épaule après une chute à vélo, et son staff vont devoir redoubler de prudence dans les mois à venir !