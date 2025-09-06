À moins de deux semaines du choc contre l’Olympique de Marseille, le PSG tremble pour ses cadres. Ousmane Dembélé, touché musculairement, et Désiré Doué, sorti blessé avec les Bleus, sont incertains. Ce n’est pas tout…

C’est un scénario dont Paris se serait bien passé. À l’approche d’un mois capital, marqué par l’entrée en lice en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame le 17 septembre, puis le déplacement tant attendu au Vélodrome le 21, le PSG voit l’infirmerie se remplir dangereusement.

Le cas le plus préoccupant concerne Ousmane Dembélé. L’ailier parisien, déjà ménagé ces dernières semaines, souffre d’une lésion musculaire dont la gravité doit encore être confirmée par une IRM. Mais selon L’Équipe, il paraît « très difficile » de l’imaginer disponible à court terme. Dembélé pourrait donc manquer les deux rendez-vous phares du mois, privant Luis Enrique de l’une de ses armes offensives les plus imprévisibles.

Comme si cela ne suffisait pas, Désiré Doué est lui aussi sur le carreau. Le jeune milieu offensif, titularisé lors d’Ukraine-France (0-2), a dû céder sa place à la pause après une alerte à la cuisse. Sorti en boitant, il inquiète son club qui espère éviter une blessure longue durée.

Dembélé, Doué, Ruiz et Mayulu douteux !

Et puis, il y a le cas… Luis Enrique. Victime d’une chute à vélo vendredi, l’entraîneur espagnol souffre d’une fracture de la clavicule et devra être opéré. Il sera bien présent sur le banc visiteur du Vélodrome, mais sans doute affublé d’un bras en écharpe.

Ces pépins s’ajoutent à d’autres soucis physiques. Fabian Ruiz, Mayulu et plusieurs cadres ont déjà connu des alertes musculaires, conséquence d’un calendrier étouffant et d’une préparation tronquée par l’Euro et les Jeux Olympiques. Résultat : Paris pourrait se présenter diminué pour aborder son mois le plus décisif.

Pour l’OM, cette cascade d’absents parisiens pourrait changer la donne. Privé de Dembélé et potentiellement de Doué, le PSG perd en profondeur et en créativité offensive. De quoi offrir une lueur d’espoir aux Marseillais de Roberto De Zerbi, eux aussi en quête de certitudes mais déjà portés par un Vélodrome prêt à s’enflammer.