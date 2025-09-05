ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !
Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !

Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !
Louis Chrestian
5 septembre 2025

À seulement 20 ans, Désiré Doué impressionne déjà sur le terrain… mais aussi en dehors. Selon les révélations de FabriceHawkins dans son ouvrage « De l’enfer au paradis« , le jeune crack français a littéralement bluffé le staff du PSG et celui de l’Équipe de France par son sérieux et son hygiène de vie irréprochable.

Une rigueur hors du commun

Alors que de nombreux jeunes talents peuvent être freinés dans leur progression par des excès ou un manque de sérieux, Désiré Doué a choisi une voie radicalement différente. Sa routine quotidienne témoigne d’une maturité rare pour son âge.

  • Il se couche chaque soir à 22 heures, toujours avec un livre, pour s’assurer d’un sommeil optimal.
  • Les jours de match, il privilégie des échauffements atypiques : longueurs de natation et séances de vélo, afin de préparer son corps différemment des autres joueurs.
  • Ses siestes sont chronométrées avec précision, preuve d’une obsession pour la récupération et la performance.

Un exemple pour toute une génération

Ce mode de vie exemplaire n’a pas échappé aux observateurs. Du côté du PSG comme au sein du staff de l’Équipe de France, l’attitude de Doué est citée comme un modèle à suivre. À seulement 20 ans, il montre déjà une conscience professionnelle digne des plus grands noms du football.

Le futur du football français ?

Talent brut, travailleur acharné et mentalement solide, Désiré Doué possède toutes les armes pour s’imposer durablement au plus haut niveau. Son approche minutieuse pourrait bien être l’un des atouts majeurs qui lui permettront de franchir les étapes et de devenir, à terme, une pièce maîtresse des Bleus.

En cultivant une telle discipline dès le début de sa carrière, Doué confirme qu’il n’est pas seulement une promesse technique, mais également un joueur dont l’état d’esprit pourrait faire la différence au plus haut niveau.

