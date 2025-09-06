Blessure de Dembélé : PSG – Bleus, la tension monte après Ukraine – France
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Blessure de Dembélé : PSG – Bleus, la tension monte après Ukraine – France

Ousmane Dembélé blessé avec les Bleus
Bastien Aubert
6 septembre 2025

Coup de tonnerre lors d’Ukraine-France (0-2) : la soirée a basculé avec la blessure d’Ousmane Dembélé, tout juste entré en seconde période. Le PSG explose de colère, pointant du doigt le staff des Bleus et soulevant une polémique sur la gestion des joueurs à bout de souffle. Paris et la FFF sont désormais face à face, avec une saison parisienne menacée et une fracture qui s’agrandit entre club et sélection.

La scène de la blessure : l’instant qui fait basculer la soirée

Tout bascule à la 60e minute. Ousmane Dembélé, lancé pour dynamiser l’attaque tricolore, fait parler sa vitesse. Mais une simple accélération, signature de son jeu, et sa cuisse droite cède. Stop net, grimace immédiate, et regards qui se ferment sur les bancs.

Le constat est brutal : Dembélé doit quitter la pelouse et abandonne non seulement le rassemblement, mais aussi une de ses dernières chances de se montrer avant la clôture des votes du Ballon d’Or. Cet épisode, qui fait suite à la sortie sur blessure de Désiré Doué en première période, donne le ton d’une soirée porteuse de gros nuages pour Paris.

Un choix contesté par Paris

À peine la blessure officialisée, l’onde de choc arrive jusqu’à la capitale. Le PSG ne décolère pas. Les dirigeants parisiens avaient pourtant mis en garde le staff médical des Bleus sur l’état de fatigue de Dembélé, jugeant son entrée à risque. Pour Paris, l’imprudence du choix saute aux yeux, d’autant que les blessures s’enchaînent chez les Rouge et Bleu depuis la reprise.

Le sentiment domine que les signaux d’alerte envoyés par le club ont été ignorés. Régulièrement pointé du doigt, le calendrier surchargé des internationaux ne laisse que peu de répit ; l’inquiétude monte alors que la situation de Désiré Doué dans le mercato PSG montre bien à quel point Paris avance déjà sans marge d’erreur.

Deschamps défend son option

Face à la tempête médiatique, Didier Deschamps assume et s’explique. Pour le sélectionneur, la décision n’a rien d’une prise de risque incontrôlée : le staff médical tricolore ne constatait pas de danger particulier, et l’avis de Dembélé lui-même a compté.

« J’ai suivi à la fois son ressenti et l’évaluation médicale. Je n’aurais pas fait entrer Ousmane s’il n’était pas apte à ce niveau d’intensité », martèle Deschamps, rappelant aussi que la blessure touche l’autre cuisse que celle déjà fragilisée récemment.

Le coach des Bleus avait d’autres options pour animer le couloir, mais fait le choix de la créativité offensive. Un arbitrage sportif assumé, mais lourd de conséquences.

Quel impact sur la saison du PSG ?

L’incertitude s’accroît désormais du côté du club parisien. Dembélé passera des examens approfondis, mais sa participation face à l’Atalanta Bergame en Ligue des champions, puis au Classique contre l’OM, s’annonce hautement compromise.

Déjà confronté aux blessures de joueurs majeurs comme Fabian Ruiz ou Mayulu, Paris voit la série noire s’allonger. Ce coup dur intervient alors que le groupe, rajeuni et réorganisé, doit compter sur tous ses atouts offensifs, dont le secret du succès de Désiré Doué au PSG et en Équipe de France commence à se déployer.

La dynamique du club pourrait basculer alors que le rythme des échéances ne faiblit pas. Pour Luis Enrique, la gestion des forces vives devient un casse-tête à l’approche des sommets européens et nationaux.

Entre club et sélection : une fracture à venir ?

La tension entre le PSG et la Fédération pourrait marquer un tournant dans les relations clubs-sélection. À chaque blessure majeure, la confiance s’étiole, chacun défend ses priorités, et la question de la gestion de l’état physique des joueurs stars revient avec plus d’acuité.

Le staff du PSG souhaite désormais obtenir des garanties avant de voir partir ses cadres en sélection. La polémique enfle autour du « trop-plein » de matches, alors que Deschamps, fort de son expérience de joueur et d’entraîneur, rappelle que chaque situation reste un pari.

Au cœur du débat, la gestion des jeunes talents comme Désiré Doué, dont l’ascension a été fulgurante, nourrit les débats sur la façon dont les clubs et la sélection doivent les protéger. La relation entre l’intégration des jeunes au PSG et leur rôle en équipe nationale alimente une réflexion de fond.

Dembélé, victime du rythme infernal ?

Après une saison record de 53 matches et des alertes physiques répétées, Dembélé paie-t-il aujourd’hui le prix de l’accumulation ? L’IRM programmée dira si la coupure sera courte ou bien plus longue.

Cette blessure rappelle la fragilité du fil sur lequel avancent les joueurs de très haut niveau, constamment sollicités en club et chez les Bleus. S’interroge-t-on assez sur ce contrecoup physique, alors que la suite du parcours du PSG européen se dessine déjà en pointillés ?

Pour Paris, pour l’équipe de France, pour l’ensemble du football national, le défi de la cohabitation entre ambitions de club et rêves bleu-blanc-rouge se pose avec plus d’urgence que jamais. Cette affaire rallume le débat : jusqu’où peut-on tirer sur la corde des talents, sans risquer de tout compromettre ?

Equipe de FrancePSG
#A la une

Les plus lus

Ousmane Dembélé blessé avec les Bleus
Equipe de France...

Blessure de Dembélé : PSG – Bleus, la tension monte après Ukraine – France

Par Bastien Aubert
ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts
ASSE...

ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi
Mercato...

PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi

Par Laurent Hess
PSG, FC Nantes : grosse blessure pour Luis Enrique, plus de peur que de mal pour Luis Castro !
FC Nantes...

PSG, FC Nantes : grosse blessure pour Luis Enrique, plus de peur que de mal pour Luis Castro !

Par Laurent Hess
Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus
Equipe de France...

Ukraine – France : Olise et Mbappé buteurs, Tchouameni rayonnant, Dembélé malheureux… les notes des Bleus

Par Laurent Hess
ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d’harcèlement et outrages sexistes
ASSE...

ASSE : Roland Romeyer réagit aux accusations d’harcèlement et outrages sexistes

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Lafont sort enfin du tunnel !
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Lafont sort enfin du tunnel !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Batubinsika a repris du service, son départ remis en cause ?
ASSE...

ASSE Mercato : Batubinsika a repris du service, son départ remis en cause ?

Par Laurent Hess
Les infos du jour : Ghezzal de retour à l’OL, des départs officialisés à Rennes, à l’ASSE et au Barça, McCourt et Oughourlian se payent Labrune
ASSE...

Les infos du jour : Ghezzal de retour à l’OL, des départs officialisés à Rennes, à l’ASSE et au Barça, McCourt et Oughourlian se payent Labrune

Par Laurent Hess
Ukraine – France : la compo des Bleus est tombée !
Equipe de France...

Ukraine – France : la compo des Bleus est tombée !

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : le départ d’Oriol Romeu enfin officialisé
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le départ d’Oriol Romeu enfin officialisé

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : un 27e départ officialisé !
Mercato...

Stade Rennais Mercato : un 27e départ officialisé !

Par Laurent Hess
OM, RC Lens : le clan Labrune contre-attaque après les accusations de McCourt et Oughourlian
Ligue 1...

OM, RC Lens : le clan Labrune contre-attaque après les accusations de McCourt et Oughourlian

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : un nouveau prétendant pour Davitashvili, Kilmer Sports reste ferme !
ASSE...

ASSE Mercato : un nouveau prétendant pour Davitashvili, Kilmer Sports reste ferme !

Par Laurent Hess
Mercato : après le départ de Bennacer, l’AC Milan veut régler le cas Yacine Adli
Mercato...

Mercato : après le départ de Bennacer, l’AC Milan veut régler le cas Yacine Adli

Par Laurent Hess
Ligue 1+ : McCourt mise sur l’ère numérique pour relancer le football français
Ligue 1...

Ligue 1+ : McCourt mise sur l’ère numérique pour relancer le football français

Par Louis Chrestian
Real Madrid : l’Allemagne a sombré en Slovaquie, Rüdiger en colère !
International...

Real Madrid : l’Allemagne a sombré en Slovaquie, Rüdiger en colère !

Par Laurent Hess
Rachid Ghezzal dans ses belles oeuvres à Besiktas.
Ligue 1...

OL – INFO BUT ! Mercato : le retour de Rachid Ghezzal se confirme !

Par Alexandre Corboz
ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !
ASSE...

ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, c’est officiel !

Par Laurent Hess
McCourt allume Nasser al-Khelaïfi : « Nous voyons le monde différemment »
Ligue 1...

McCourt allume Nasser al-Khelaïfi : « Nous voyons le monde différemment »

Par Louis Chrestian
Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français
Ligue 1...

Frank McCourt charge la LFP et appelle à une refonte de la gouvernance du football français

Par Louis Chrestian
Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !
Equipe de France...

Désiré Doué a bluffé le PSG et l’Équipe de France : On vous dévoile son secret !

Par Louis Chrestian
On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !
Mercato...

On connaît le salaire XXL d’Adrien Rabiot à l’AC Milan !

Par Louis Chrestian
Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029
Ligue 1...

Nice : Franck Haise prolonge jusqu’en 2029

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet