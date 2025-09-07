OL : Fonseca perd un titulaire en pleine forme avant le Stade Rennais ! 
OM – PSG : Luis Enrique prépare déjà des surprises pour remplacer Doué et Dembélé 

Luis Enrique (PSG)
Bastien Aubert
7 septembre 2025

Le PSG devra composer sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour le Classique à Marseille, le 21 septembre, ainsi que pour les deux premiers matchs de Ligue des champions. Une absence qui pousse Luis Enrique à repenser son attaque. Focus.

Comment Luis Enrique va compenser les absences d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué ces prochaines semaines ? La question se pose alors que le Classique face à l’OM se profile à Marseille le 21 septembre mais le coach du PSG a déjà sa petite idée en tête. Selon L’Équipe, le remplacement de Doué et Dembélé ne sera toutefois pas un bouleversement complet. Avec Bradley Barcola de retour dans l’équipe-type, le PSG doit surtout combler le vide en avant-centre. 

Le choix naturel semble se porter sur Gonçalo Ramos, profil différent de Dembélé mais performant dans la surface. Moins rapide, mais efficace dans les zones de finition, le Portugais a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives en 49 matches la saison dernière, dont seulement 18 titularisations, des statistiques qui en font une alternative crédible.

Pour l’aile droite, Ibrahim Mbaye (17 ans) pourrait être la surprise de ce début de saison. Le jeune attaquant a progressivement devancé Lee Kang-In lors des matchs estivaux et semble prêt à profiter de la redistribution des cartes. 

Les jeunes du PSG amenés à jouer plus 

D’autres jeunes, comme Senny Mayulu (19 ans), encore blessé depuis la reprise mais très apprécié de Luis Enrique pour sa personnalité et sa présence dans les zones décisives, pourraient également intégrer le groupe. Quentin N’Djantou (18 ans), fraîchement promu professionnel, pourrait compléter cette vague de jeunesse.

Luis Enrique devra donc trouver l’équilibre entre expérience et audace, tout en testant la profondeur de son effectif. Le PSG a rarement été mis en difficulté par les absences de ses titulaires, mais cette fois, l’opposition marseillaise et le début de Ligue des champions offriront un vrai test pour son banc. La saison du PSG commence par un vrai défi pour l’entraîneur espagnol : maintenir sa suprématie tout en donnant sa chance à la relève.

