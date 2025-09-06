PSG : un premier diagnostic pour Doué, Paris en alerte rouge !  
Désiré Doué avec les Bleus
Bastien Aubert
6 septembre 2025

Victime d’une alerte au mollet lors de la victoire de la France face à l’Ukraine vendredi soir (2-0, Désiré Doué est de retour à Paris et va passer des examens pour déterminer l’ampleur de sa blessure. Les premières nouvelles rassurent.

Désiré Doué a rejoint le groupe parisien dans la nuit, aux côtés d’Ousmane Dembélé, également touché lors de sa sélection. Selon Benjamin Quarez, journaliste au Parisien, le jeune milieu offensif a été aperçu en train de boiter légèrement en quittant le stade, signe que la gêne persistait mais sans alarmer outre mesure : « Pas d’énorme inquiétude mais les précautions nécessaires seront prises », précise-t-il sur X.

Les précautions seront prises par le PSG

Le PSG, agacé par le cas Dembélé, suit avec attention l’évolution de Doué. Les examens médicaux programmés permettront de confirmer l’étendue exacte de sa lésion au mollet et de décider de la marche à suivre pour sa récupération. La prudence sera essentielle, d’autant que le club doit préparer des rendez-vous importants en Ligue 1 et en Ligue des champions dans les prochaines semaines.

La suite dépendra des examens prévus ce jour. Si la blessure s’avère légère, Doué pourrait rapidement reprendre l’entraînement collectif. Dans le cas contraire, un plan de récupération sur mesure sera mis en place pour garantir sa disponibilité sur le long terme et protéger son avenir sportif. Le PSG reste donc dans l’attente d’un diagnostic plus précis avant de confirmer l’impact de cette alerte.

