Revue de presse espagnole : De Jong out, le FC Barcelone fonce sur une recrue au PSG !

Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 6 septembre 2025. Au menu : la blessure de Frenkie De Jong avec les Pays-Bas et les envies de recrutement au FC Barcelone.

AS : « Cyclone Alcaraz »

As revient sur la démonstration de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en demi-finale de l’US Open (6/4 7/6 6/2). Pour Steve McManaman, le grand Real Madrid est de retour avec Xabi Alonso.

MARCA : « La sélection la plus fiable du monde »

Marca encense l’Espagne, victorieuse de la Bulgarie en ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et qui reste sur 26 matches sans défaite. Fabrizio Romano nous apprend également qu’Angelo Stiller n’a jamais été proche de signer au Real Madrid mais qu’il est ouvert à un départ hors d’Allemagne désormais.

SPORT : « Énorme »

Si la prestation d’Alcaraz à New York est également évoquée, Sport regrette la blessure de Frenkie De Jong contractée avec les Pays-Bas lors de la trêve internationale. Un couac qui fait tache à l’heure où le milieu batave négocie une prolongation de contrat au FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « En finale »

Si LaLiga a autorisé la tenue du match entre le Barça et Valence au Camp Nou le 14 septembre prochain, Mundo Deportivo nous apprend que le club catalan prépare un départ d’Andreas Christensen avec plusieurs axiaux ciblés : Murillo, Beraldo, Guehi et Benedetti. Le joueur du PSG ne serait pas retenu en cas de belle offre…