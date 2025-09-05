Le Barça acte ce vendredi le départ de son milieu de terrain Oriol Romeu, arrivé il y a deux ans de Gérone.

C’était pressenti, c’est officiel : Oriol Romeu (33 ans) quitte le Barça. Ce vendredi soir, le club catalan a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué. «Un accord a été conclu entre le FC Barcelone et l’équipe première Oriol Romeu pour annuler son contrat avec le club dans les délais du marché des transferts. Le FC Barcelone remercie Oriol Romeu pour son professionnalisme, son engagement et son dévouement, et lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès pour l’avenir».

Contrat résilié pour Oriol Romeu

Romeu (34 ans) ne faisait plus partie du projet barcelonais depuis le début de la saison 2024-2025. Formé à la Masia, il avait été prêté l’été dernier à Gérone, où le Barça l’avait acheté à la demande de Xavi, qui voyait en lui le successeur de Sergio Busquets devant la défense.