La tension monte d’un cran entre le Paris Saint-Germain et le staff médical de la Fédération Française de Football. Au cœur du conflit : la gestion des blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.

Le torchon brûle entre le PSG et la FFF. Le club de la capitale reproche aux médecins des Bleus une certaine légèreté dans le suivi de ses internationaux, notamment sur le temps de récupération et les charges de travail imposées lors des rassemblements. Ousmane Dembélé, déjà fragile musculairement, s’est blessé face à l’Ukraine et en aura pour environ 8 semaines de convalescence. Quant à Désiré Doué, il aurait lui aussi été renvoyé à Paris avec des pépins physiques au mollet qui crispent Luis Enrique et son staff.

Ce bras de fer n’est pas inédit : les relations entre clubs et sélections ont toujours été tendues lorsqu’il s’agit de la santé des joueurs. Mais cette fois-ci, la fracture semble plus profonde. Le PSG, qui joue une grande partie de sa saison sur la fraîcheur et la disponibilité de ses stars, redoute de payer l’addition d’une gestion qu’il juge trop risquée du côté de la FFF.

Une réaction de Deschamps sur Téléfoot ?

Face à ces critiques, Didier Deschamps pourrait ne pas rester silencieux. Selon Achille Ash, le sélectionneur des Bleus pourrait répondre aux attaques ce dimanche au micro de Téléfoot, et il se murmure qu’il pourrait profiter de l’occasion pour réaffirmer la position de la Fédération et défendre son staff médical. Une prise de parole qui serait très attendue – mais incertaine – tant la polémique commence à enfler.

Ce possible clash médiatique entre le PSG et les Bleus s’ajoute à une actualité déjà chargée pour le club de la capitale, engagé sur tous les tableaux cette saison. Et il pourrait marquer un nouveau tournant dans la relation parfois explosive entre le football de clubs et le football de sélections.