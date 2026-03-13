RC Lens Mercato : un nouveau Sangaré bientôt chez les Sang et Or ?

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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Le RC Lens pourrait bien tenter un nouveau pari très intriguant lors du prochain mercato estival. Après avoir réussi un joli coup avec Mamadou Sangaré, le club nordiste aurait désormais les yeux rivés sur… son petit frère.

Selon Africa Foot, les dirigeants lensois suivraient de près Adama Sangaré, un jeune talent malien considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération.

Le pari Mamadou Sangaré déjà réussi à Lens

L’été dernier, Lens a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant Mamadou Sangaré au SK Rapid Wien pour environ 8 millions d’euros.

Un investissement qui s’est rapidement révélé gagnant. À seulement 23 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Sang et Or. Pour sa première saison, l’international malien a disputé 24 matchs dont 21 comme titulaire, inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives.

Sa progression rapide ne passe pas inaperçue. Sa valeur est déjà estimée à 15 millions d’euros et plusieurs clubs européens surveillent de près sa situation.

Parmi eux, Manchester United, qui envisagerait un transfert spectaculaire pouvant atteindre 40 millions d’euros. Une opération qui pourrait devenir la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens.

Lens prépare déjà un nouveau coup avec Adama Sangaré

Fort de cette réussite, Lens pourrait bien tenter de répéter l’opération avec son petit frère.

D’après Africa Foot, le club artésien suivrait attentivement Adama Sangaré, actuellement formé à l’académie Junior Elite Bamako.

Considéré comme un prodige malien, le jeune ailier droit n’a pas encore signé son premier contrat professionnel mais attire déjà plusieurs clubs européens.

Les Sang et Or envisageraient de lui proposer un essai d’environ un mois cet été afin d’évaluer son potentiel dans un environnement professionnel. Si les tests sont concluants, Adama Sangaré pourrait alors signer son premier contrat professionnel à Lens.

Un dossier dans lequel la présence de son frère Mamadou pourrait clairement jouer un rôle important.

Le Rapid Vienne aussi à l’affût dans ce dossier

Mais Lens n’est pas seul sur ce jeune talent. Le SK Rapid Wien, ancien club de Mamadou Sangaré, s’intéresse lui aussi de près au jeune joueur surnommé Ama Sangaré.

Le club autrichien aurait déjà pris contact avec son entourage et suit sa progression depuis plusieurs mois.

International malien chez les cadets (15-16 ans), Adama Sangaré est décrit comme un joueur très explosif, capable de faire la différence grâce à son dribble, sa percussion et sa polyvalence offensive.

Un transfert qui pourrait aussi influencer l’avenir de Mamadou Sangaré

L’éventuelle arrivée d’Adama Sangaré pourrait également avoir un impact inattendu sur l’avenir de son grand frère.

Si Mamadou Sangaré est très courtisé sur le marché des transferts, certains observateurs imaginent déjà un scénario différent : le milieu pourrait décider de rester une saison supplémentaire à Lens afin d’accompagner son cadet dans ses premiers pas en Europe.

Un duo familial sous le maillot lensois ?

L’idée commence déjà à faire rêver certains supporters des Sang et Or.

Si Lens parvient à rééditer le pari réussi avec Mamadou, le club pourrait bien avoir trouvé un nouveau talent brut venu du Mali… et un nouveau coup de maître sur le mercato.