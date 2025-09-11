OL : à Lyon, le retour d’Aulas au premier plan pose déjà problème
Renaissance de Breel Embolo : le pari gagnant du Stade Rennais ?
Louis Chrestian
11 septembre 2025

Arrivé dans les dernières heures d’un mercato bouillant, Breel Embolo incarne déjà l’une des intrigues majeures de la rentrée rennaise. Entre doutes, impatience et espoirs, son recrutement soulève autant de scepticisme que de promesses autour d’un Stade Rennais en quête de souffle nouveau. Alors que le club cherche à tourner la page d’un été tourmenté et à dynamiser son secteur offensif, la forme internationale étincelante du buteur suisse laisse entrevoir un possible renouveau sur la scène bretonne.

Rennes joue gros sur le mercato avec Embolo

Le recrutement de Breel Embolo au buzzer aura marqué les esprits à Rennes, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons au départ. Supporters et observateurs se sont interrogés : pourquoi ce choix, à ce moment précis, alors que d’autres pistes avaient échoué coup sur coup ? Le club breton, engagé dans un mercato aussi animé qu’incertain, semblait dans l’urgence de pallier le départ de Kalimuendo, parti rejoindre Nottingham Forest.

La direction rennaise recherchait un profil athlétique et expérimenté, capable d’épauler les jeunes pousses et de faire oublier son prédécesseur à la pointe de l’attaque. Avec Embolo, c’est un nom déjà reconnu en Ligue 1 qui débarque, fort de 22 buts et 13 passes décisives lors de son passage à Monaco. Mais son arrivée ne dissipe pas tous les doutes : blessures récurrentes, hésitations jusqu’au dernier jour du marché, et un salaire record qui positionne d’emblée le Suisse sous le feu des projecteurs.

Des doutes initiaux à l’engagement total : le contexte de son arrivée

Le contexte du transfert d’Embolo prête à discussion. Si Rennes s’est résolu à miser gros sur son nouveau numéro 7, c’est après une succession d’opportunités manquées sur le front offensif. Le joueur, lui, n’a pas initialement suscité d’enthousiasme débordant chez les supporters, la faute notamment à des négociations interminables et un choix de carrière qui a laissé planer l’idée d’un plan B derrière une offre du Moyen-Orient qui n’est jamais venue.

Reste que le club a fini par faire basculer Embolo dans son projet grâce à des arguments solides : la promesse d’un temps de jeu important, la perspective de relever un défi collectif et un contrat qui le place au sommet de la hiérarchie salariale rennaise. Un pari, à la fois financier et sportif, sur la capacité du joueur à retrouver le niveau qui avait fait de lui une référence de Ligue 1 à Monaco.

Le montant du transfert – 15 millions d’euros pour un joueur de 28 ans à un an de la fin de son contrat – alimente encore le débat. Mais la réponse est déjà sur le terrain.

Forme internationale : Embolo flambe avec la Suisse

C’est dans le sillage de la Nati que le visage d’Embolo s’est illuminé ces dernières semaines. L’attaquant suisse est en pleine renaissance : cinq buts en autant de rencontres internationales, dont une récente série de trois réalisations face au Kosovo et à la Slovénie. Sa complicité nouvelle avec Ndoye, la puissance de ses démarrages et ses appels incessants font écho à sa période la plus aboutie sur le Rocher.

Avec la Suisse, Embolo a retrouvé le goût et le rythme du haut niveau. Sa capacité à ouvrir des espaces, à peser sur les défenses et à rester décisif, en font un atout précieux pour un Stade Rennais actuellement en difficulté, freinant son départ en Ligue 1 par une défaite lourde à Lorient et un manque de justesse offensive.

  • 21 buts en 79 sélections internationales
  • Dernières sorties marquées par efficacité et impact physique
  • État de forme jugé optimal dès sa préparation estivale

Embolo, nouveau leader de l’attaque bretonne ?

Les attentes sont claires : la connexion Embolo-Lepaul doit générer de nouvelles solutions offensives. Le jeune avant-centre français s’est illustré lors de ses débuts rennais, mais l’expérience du Suisse pourrait bien devenir l’élément-clé pour faire franchir un cap à l’attaque bretonne. Sa capacité à jouer dos au but, à servir de relais et à libérer des espaces pourrait offrir un soutien idéal au prometteur Lepaul, déjà performant sur ce début de saison.

En misant sur Embolo, Rennes espère également stabiliser un effectif remanié et impulser une dynamique collective. L’enjeu : redonner confiance à un groupe chamboulé et répondeur face à la pression, alors que le club breton sort de la période la plus intense de l’ère moderne sur le plan des transferts.

