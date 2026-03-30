Stade Rennais Mercato : Pouille déjà contrarié pour le défenseur qu’il voulait offrir à Franck Haise

Le Stade Rennais pensait tenir un joli coup pour renforcer sa défense… mais le dossier est déjà en train de se compliquer. En cause : l’irruption de la Premier League, prête à faire basculer la situation.
Ibrahima Ba, la pépite qui fait déjà tourner les têtes
Le nom circule avec insistance : Ibrahima Ba. À seulement 19 ans, le défenseur central attire déjà les regards des recruteurs européens.
Puissant, solide dans les duels, doté d’une excellente lecture du jeu, le joueur coche toutes les cases du défenseur moderne. Un profil parfaitement adapté aux exigences du très haut niveau… et notamment à celles du championnat anglais.
Aston Villa passe à l’action
Et c’est précisément là que tout se complique pour Rennes.
Aston Villa, actuellement bien installé dans le haut de la Premier League, s’est positionné concrètement sur le dossier.
Le club anglais, en quête de renforts défensifs, apprécie particulièrement le profil d’Ibrahima Ba. Son impact physique et sa maturité précoce en font une cible prioritaire.
Un intérêt qui pourrait rapidement se transformer en offensive.
Rennes sous pression sur ce dossier
De son côté, le Stade Rennais suit également le joueur de près. Mais face à la concurrence anglaise, le timing devient crucial.
Car plus le dossier traîne, plus la cote du joueur grimpe… et plus Rennes risque de se faire doubler.
Le problème ? Le FC Famalicão, actuel club de Ba, est en position de force. Sous contrat jusqu’en 2029, le défenseur ne partira pas sans une offre conséquente.
Une bataille qui ne fait que commencer
Ce dossier illustre parfaitement une réalité du mercato : les talents précoces n’attendent plus.
Rennes veut anticiper
Aston Villa veut accélérer
Et au milieu, un joueur dont la valeur ne cesse de grimper.
Une chose est sûre : si le Stade Rennais veut aller au bout, il devra frapper vite… et fort.
Car en Premier League, les opportunités ne se négocient pas longtemps.