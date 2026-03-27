Stade Rennais Mercato : le futur Jérémy Jacquet en approche pour Franck Haise ?

Révélation au Portugal avec Famalicão, Ibrahima Ba (20 ans) attire déjà les regards en Ligue 1 eu vue du mercato estival. Le Stade Rennais, spécialiste des paris gagnants, suit de très près ce défenseur au profil ultra moderne.

Le Stade Rennais n’a jamais caché son appétit pour les jeunes talents à fort potentiel. Et, selon le site Jeunes Footeux, une nouvelle piste pourrait bien s’inscrire dans cette tradition : Ibrahima Ba. À seulement 20 ans, le défenseur sénégalais s’impose comme l’une des révélations de la deuxième partie de saison au Portugal avec Famalicão. Titulaire indiscutable depuis janvier, il a franchi un cap impressionnant en quelques mois.

Un profil moderne qui coche toutes les cases

Grand (1m90), puissant, mais aussi à l’aise techniquement, Ba incarne parfaitement le défenseur moderne recherché sur le marché. Solide dans les duels, dominant dans le jeu aérien, il se distingue aussi par sa qualité de relance et son calme sous pression. Capable d’évoluer dans une défense à trois comme à quatre, il offre une polyvalence précieuse. Des qualités qui séduisent particulièrement le Stade Rennais, toujours à la recherche de profils capables de prendre de la valeur rapidement.

Une trajectoire qui intrigue

Le parcours d’Ibrahima Ba est aussi atypique qu’intéressant. Formé au Sénégal, passé brièvement par Valenciennes, il a véritablement explosé au Portugal après avoir signé libre à Famalicão en 2024. D’abord avec la réserve, puis en équipe première, où il s’est imposé comme un titulaire fiable. Une progression rapide qui attire aujourd’hui les cellules de recrutement françaises.

Un transfert déjà dans les tuyaux ?

Conscient de tenir un joueur à fort potentiel, Famalicão ne fermera pas la porte à un départ cet été. Mais il faudra mettre le prix : au moins 10 millions d’euros sont évoqués. Pour le Stade Rennais, habitué à investir intelligemment sur ce type de profil, l’opération pourrait faire sens.

Le nouveau Jacquet ?

Dans le profil, certains observateurs n’hésitent déjà plus à faire le parallèle avec Jérémy Jacquet : un défenseur jeune, athlétique, capable de s’imposer rapidement au haut niveau. Si le deal se concrétise, le Stade Rennais pourrait bien tenir une nouvelle pépite… et confirmer encore un peu plus son statut de référence en matière de détection de talents.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)