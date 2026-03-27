Si le Stade Rennais a vu son nom lié récemment à Giovani Versini (Pau, 22 ans), c’est plutôt vers la Ligue 1 qu’il lorgne en vue du Mercato.

Le Stade Rennais a déjà lancé les grandes manœuvres au Mercato. Alors que le club breton a récemment été associé à Giovani Versini, qui brille à Pau en Ligue 2, la réalité est bien différente.

13 millions d’euros pour Messi

Selon les informations de But!, Franck Haise et ses équipes regardent plutôt du côté du RC Strasbourg avec une offensive déjà lancée. Et le nom ciblé n’est pas anodin. Le Stade Rennais a formulé une offre de 13 millions d’euros pour s’attacher les services de Rayane Messi, l’un des jeunes profils les plus suivis du moment.

À seulement 18 ans, le milieu offensif est considéré comme un pari d’avenir à très fort potentiel. Cette première offensive en coulisses en dit d’ailleurs long sur les intentions des dirigeants du Stade Rennais au prochain mercato estival… Mais le dossier est loin d’être bouclé.

Francfort suit aussi Messi

Du côté du RC Strasbourg, l’idée serait plutôt de conserver Messi à l’issue de son prêt en provenance de NEOM SC, qui prendra fin le 30 juin prochain. Le club alsacien croit en sa progression et ne compte pas brader un élément aussi prometteur. D’autant que la concurrence est déjà bien réelle en plus de celle du Stade Rennais.

Si le Bayern Munich a été cité dans ce dossier, le club allemand le plus chaud sur Messi serait l’Eintracht Francfort, qui, selon nos confirmations, considère le joueur comme une option sérieuse pour l’avenir. Ses origines camerounaises et tunisiennes, combinées à ses qualités techniques, en font un profil atypique qui attire les recruteurs. À Strasbourg, son bilan reste toutefois encore modeste — 6 matchs, 1 but, 1 passe décisive — mais le potentiel est là et plait sur le marché.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)