Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise affiche ses regrets

Désormais au Stade Rennais, Franck Haise est revenu sur la première partie de saison très compliquée qu’il a vécue avec l’OGC Nice. Et il a des regrets. Au micro de RMC, il a déclaré : « J’aurai dû plus apporter à l’équipe sur les dernières semaines mais je n’oublie pas toutes les bonnes choses vécues ».

FC Lorient : Cahuzac prend son temps pour prolonger

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’entraîneur du FC Lorient Olivier Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac ont reçu une offre de prolongation, à laquelle ils n’ont pas encore répondu, selon Ouest-France. Pour rappel, un retour de Cahuzac au RC Lens serait dans les tuyaux.

"En fin de contrat à l’issue de la saison, l’entraîneur du FC Lorient Olivier Pantaloni et son adjoint Yannick Cahuzac ont reçu une offre de prolongation, à laquelle ils n’ont pas encore répondu."



… https://t.co/SFIv5Nq1bI — Yvan Sorine (@SorineYvan) March 25, 2026

RC Strasbourg : Panichelli vers l’Atlético Madrid ?

Selon Mundo Deportivo, l’Atlético Madrid aurait coché le nom de Joaquin Panichelli pour succéder à Julian Alvarez, courtisé par le FC Barcelone. L’attaquant du RC Strasbourg réalise une saison exceptionnelle avec 20 buts toutes compétitions confondues. Etant sous contrat avec BlueCo, un transfert à Chelsea serait dans la logique des choses mais les Colchoneros ont les moyens de le dérouter de Londres.

FC Metz : Asoro renvoyé en Suède

Flop du FC Metz, avec qui il n’a joué que huit matches cette saison, Joel Asoro a été prêté à Djurgarden jusqu’à la fin de la saison. Le Suédo-Norvégien de 26 ans y avait été recruté il y a deux ans et demi pour 1,2 M€. Avec les Grenats, il a disputé 53 matches toutes compétitions confondues, pour 5 buts et 4 passes décisives.

AS Monaco : Camara et Akliouche vers l’Angleterre ?

À l’approche du sprint final en Europe, les grandes manœuvres ont déjà commencé en coulisses. Dimanche dernier, lors de la victoire 2-1 de l’AS Monaco face à l’OL (2-1), plusieurs regards attentifs étaient braqués sur la pelouse… mais pas seulement pour le spectacle sportif. D’après TeamTalk, des recruteurs de Manchester United et de Newcastle United avaient fait le déplacement à Lyon avec un objectif précis : observer de près Maghnes Akliouche et Lamine Camara. Deux profils jeunes, talentueux et en pleine ascension, qui attisent déjà les convoitises à deux mois de l’ouverture du mercato estival. Reste désormais à savoir si cette simple observation se transformera en offensive concrète lors du mercato. Une chose est sûre, Akliouche et Camara ne passeront plus longtemps sous les radars.

TFC : Diop ne pourra pas affronter Strasbourg

Le site Les Violets a révélé que le TFC ne pourra pas aligner Pape Demba Diop lors de son match contre Strasbourg à l’occasion de la 32e journée. Le contrat du milieu de terrain, prêté cet hiver par le club alsacien, prévoit en effet qu’il ne pourra pas affronter son employeur. Un coup dur pour les Violets car Diop est devenu une pièce maîtresse de l’entrejeu toulousain !

RC Lens – PSG : un ultime espoir pour les Sang et Or ?

Sur RMC Sport, Daniel Riolo a donné son avis sur le possible report de Lens-PSG et voit un dernier espoir pour les Sang et Or : « Le vote du CA de la Ligue est vérolé et Lens le sait. La seule chance du RCL, c’est la polémique qu’il y a autour de ce report et qui met le doute à la Ligue. »