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La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Wesley Saïd sur le départ du RC Lens, Jean-Louis Leca, doit anticiper très tôt les contours de l’effectif 2026-2027. La priorité : prolonger Malang Sarr (27 ans).

Le RC Lens commence à anticiper l’avenir. Après un été 2025 marqué par un remaniement complet de l’effectif, la priorité est claire : sécuriser le secteur défensif. Malang Sarr, arrivé libre de Chelsea à l’été 2024, incarne désormais cette stabilité. Le gaucher de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2026 avec une année en option, a impressionné cette saison par sa régularité et son leadership.

Une prolongation qui se précise au RC Lens

Selon le site Jeunes Footeux, le RC Lens devrait lever l’option et travailler à une prolongation jusqu’en 2029. Le dossier serait « bien engagé ». Avec la montée en puissance de Ismaëlo Ganiou et l’excellent niveau affiché par Sarr, la direction lensoise souhaite conserver un socle défensif solide et éviter de perdre un élément clé. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de Pierre Sage de maintenir 80 à 90 % de l’effectif actuel pour la saison 2026-2027.

La stabilité avant tout

Malang Sarr est devenu un leader naturel pour le RC Lens. Son expérience, sa lecture du jeu et sa constance font de lui un atout majeur dans l’équilibre retrouvé de la défense lensoise. Assurer sa prolongation serait un signal fort envoyé aux supporters et aux joueurs : Lens mise sur la continuité pour préparer au mieux l’avenir, tout en restant compétitif sur le terrain. Le feuilleton Sarr pourrait donc bientôt connaître son happy end : un contrat prolongé et un pilier défensif prêt à continuer à guider le RC Lens vers ses ambitions.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France