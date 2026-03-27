Brillant avec le Pau FC cette saison en Ligue 2, Giovani Versini (22 ans) attise la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1.

C’est une trajectoire qui pourrait sentir la revanche. Formé à l’OM, Giovani Versini n’a jamais eu sa chance au plus haut niveau avec son club de cœur. Libéré en 2022, l’attaquant a dû se reconstruire loin de la Canebière. Passé par Clermont, c’est finalement au Pau FC qu’il explose. Arrivé libre l’été dernier, le jeune buteur de 22 ans réalise une saison pleine en Ligue 2 avec 9 buts et 4 passes décisives. Des performances qui lui ont même ouvert les portes de l’équipe de France Espoirs. Aujourd’hui, Versini n’est plus un espoir discret. C’est un nom qui circule avec insistance sur le marché.

L’OM prêt à revenir, Benatia sous le charme ?

Et le destin pourrait bien offrir un incroyable clin d’œil. Selon Média Foot, l’OM ferait partie des clubs les plus chauds sur le dossier. En interne, son profil plairait énormément, notamment à Medhi Benatia. Le dirigeant phocéen voit en lui un parcours qui rappelle le sien : recalé à Marseille, relancé ailleurs… avant d’exploser au plus haut niveau. Un retour à l’OM aurait forcément une saveur particulière pour Versini. Mais la concurrence s’annonce féroce.

Lille et Rennes à l’offensive

Car l’OM ne serait pas seul. Deux autres clubs de Ligue 1 se sont déjà positionnés : le LOSC et le Stade Rennais. Les Dogues comme les Bretons anticipent déjà la saison prochaine, avec l’ambition de jouer l’Europe. Dans cette optique, Versini apparaît comme un renfort idéal pour densifier leur secteur offensif.

L’Europe déjà à l’affût

Son profil séduit : jeune, efficace, encore en pleine progression… et surtout disponible à un prix encore accessible. Mais la bataille ne se limitera pas à la Ligue 1. Selon plusieurs tendances, des clubs étrangers commencent eux aussi à se renseigner sur Giovani Versini. De quoi complexifier encore un dossier déjà très animé.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)