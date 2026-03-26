Boycottée par l’OM, La Provence est défendue par l’union des journalistes, qui menace de traîner le club devant les tribunaux s’il ne change pas d’attitude à l’encontre du quotidien régional.

En 2026, il est dit que l’OM ne pourra pas vivre une semaine tranquille. Ce jeudi, alors que l’actualité se concentre sur les sélections nationales, le club phocéen trouve quand même le moyen de faire parler de lui. Cela parce qu’il a décidé de boycotter La Provence, lui interdisant même de poser des questions lors des conférences de presse ! C’est le directeur de la communication, Bel-Abbes Bouaissi, qui désigne le journaliste autorisé à poser une question à Habib Beye ou un joueur et il fait systématiquement en sorte d’ignorer les représentant du quotidien régional.

En 2023, Biarritz avait été condamné pour les mêmes faits

La Provence se voit reprocher plusieurs articles virulents contre l’OM. Mais elle a décidé de ne pas se laisser faire. Elle a contacté l’union des journalistes sportifs de France, l’UJSF, qui a publié un communiqué pour menacer le club d’une action en justice si jamais il continue son boycott. C’est le journaliste de L’Equipe, Vincent Duluc, qui le signe et rappelle qu’en 2023, le Biarritz Olympique a été traîné en justice pour les mêmes agissements et condamné à payer 5.000€ de dommages et intérêts à l’UJSF, tout en se voyant menacé de verser des amendes du même tarif à chaque conférence où un journaliste serait boycotté.

L’Olympique de Marseille va donc devoir trouver une solution avec La Provence pour s’éviter une condamnation ainsi qu’une mauvaise publicité. Le club n’a, notamment, pas digéré des articles sur Medhi Benatia dans lequel le directeur du football était dépeint d’une façon négative.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)