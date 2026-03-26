Natif de Marseille et formé à l’OM, Mathieu Flamini aurait déclaré à la presse anglaise qu’il serait intéressé par un rachat du club. Mais il serait très loin d’en avoir les moyens…

Il a suffi d’une phrase pour mettre le feu aux poudres à l’OM. C’est que, depuis des années, le sujet d’une vente du club par Frank McCourt fait fantasmer une partie des supporters. Il y a d’abord eu l’Arabie Saoudite, qui était un document faxé de racheter l’OM, selon des « sources proches du dossier » finalement pas si bien informées. Et puis, désormais, c’est l’homme d’affaires Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, sponsor des Phocéens, d’être régulièrement envoyé à la tête du club. Depuis mercredi, un troisième possible repreneur s’est greffé à ce dossier complexe, celui de Mathieu Flamini. L’ancien milieu de terrain, né à Marseille et formé à l’OM, aurait déclaré à Topskills Sports UK : « Il va sans dire que ces clubs (Arsenal et Marseille) occupent une place particulière dans mon cœur. Je n’oublie jamais d’où je viens ».

En 2024, le CA de son entreprise était d’à peine plus de 500.000€…

Flamini a investi il y a très longtemps dans une entreprise de biochimie ayant nourri de nombreux fantasmes. A tel point qu’il y a quelques années, il avait été obligé de préciser : oui, son entreprise vaut potentiellement des milliards mais elle travaille toujours sur un projet très ambitieux et n’est donc pas encore rentable. Sauf que Topskills Sports UK a assuré que la fortune de Mathieu Flamini était désormais de 10 milliards de livres (environ 11,5 M€). De quoi effectivement être en mesure de racheter l’OM voire même Arsenal, qui vaut beaucoup plus cher.

Sauf que le site Sportune a mené sa petite enquête. Et pour l’exercice 2024, la société de Mathieu Flamini (GF Biochemicals) a présenté un chiffre d’affaires de 545.129€ et un résultat net comptable dans le rouge (- 3 M€). Pas vraiment la comptabilité d’un milliardaire. A moins d’une découverte révolutionnaire en 2025, le fantasme d’une vente de l’OM à Mathieu Flamini s’arrête là.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)