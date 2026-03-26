Si le richissime Rodolphe Saadé fait rêver les supporters de l’OM en cas de cession de Frank McCourt, un autre milliardaire marseillais est aussi dans un coin de leurs têtes.

Le rêve d’un OM version milliardaire continue d’agiter Marseille. Et un nouveau nom vient électriser les supporters. Alors que Rodolphe Saadé alimente déjà les fantasmes en cas de vente de Frank McCourt, c’est désormais Mathieu Flamini qui fait irruption dans les conversations. L’ancien milieu de terrain, natif de Marseille et formé à l’OM, possède aujourd’hui une immense fortune grâce à ses investissements dans la chimie verte. Selon le compte Espoirs du Football, réputé sur X, l’idée fait son chemin chez les supporters : « Beaucoup de personnes demandent à Flamini de plutôt investir à l’OM qu’à Arsenal, lui le natif de Marseille et formé à l’OM. »

Beaucoup de personnes demandent à Flamini, de plutôt investir à l'OM qu'à Arsenal.



Natif de Marseille et formé à l'OM, Flamini fait pourtant partie de la vague des footeux qui avait refusé de signer pro dans leur club formateur.



En 2004, il avait quitté l'OM, pour Arsenal, 6… https://t.co/eXXl1U37tt Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari! J'en profite March 25, 2026

Un scénario qui fait rêver

L’idée d’un retour de Flamini, cette fois en tant qu’investisseur, enflamme littéralement la communauté marseillaise. Dans un contexte où McCourt est ouvert à l’arrivée de partenaires financiers, le profil de l’ancien international français coche toutes les cases. « Serait-il un repreneur idéal pour l’OM ? Ben voilà. Flamini. Un des rares enfants du pays, formé au club et qui a fait carrière. Un goût d’inachevé. L’histoire serait folle », témoigne El Cabezon. Un scénario romantique, presque parfait, qui reconnecterait le club à son identité locale.

Entre rêve et réalité économique

Mais tout le monde ne se laisse pas emporter. Certains supporters restent lucides face à la logique financière. Le Comptoir Olympien tempère : « C’est exact. Maintenant il a fait une ultra fortune en étant parfaitement cérébré, donc je comprends qu’il souhaite plus investir à Londres qu’à Marseille. Sauf s’il veut passer de milliardaire à millionnaire. » Une sortie cash, qui rappelle les difficultés structurelles de l’OM face à des clubs comme Arsenal, bien plus solides économiquement.

Une figure respectée

Au-delà de l’aspect financier, Mathieu Flamini conserve une image très forte auprès des fans. Son parcours intelligent et maîtrisé force le respect. « C’est probablement le joueur de football le plus intelligent qu’il m’ait été donné de voir. Il est toujours allé au bout de ses contrats. Il est toujours parti libre de chacun des clubs où il a évolué. Chaque joueur, parent, agent devrait en prendre de la graine », souligne Ven Detta. Même son de cloche chez Mike Alpha, qui lâche un message simple mais révélateur : « Pitié qu’il reprenne pas Arsenal et qu’il vienne chez nous. »

Un rêve encore flou

Pour l’instant, rien n’indique que Mathieu Flamini envisage réellement d’investir à l’OM… ni même à Arsenal. Mais une chose est sûre : son nom suffit à rallumer une flamme. À Marseille, plus que jamais, les supporters cherchent un sauveur. Et dans leur imagination, l’enfant du pays pourrait bien être l’homme providentiel.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)