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FRANCE

OM : un taulier du FC Barcelone adoré au PSG déclare sa flamme à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mar 2026, 14:30
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Jules Koundé (FC Barcelone)
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Ciblé par le PSG au mercato et cadre du FC Barcelone mais aussi de l’équipe de France, Jules Koundé (27 ans) adore Marseille.

Ciblé par le PSG au prochain mercato, Jules Koundé n’oublie pas ses coups de cœur en France. Le défenseur central de 27 ans, aujourd’hui sous contrat avec le FC Barcelone, a fait sensation lors d’un live Twitch en parlant de ses expériences dans l’Hexagone.

« La meilleure ambiance en France, c’est Marseille »

« La meilleure ambiance en France où j’ai joué ? En vrai, c’est Marseille hein », a déclaré Koundé, provoquant immédiatement des réactions enthousiastes parmi les supporters de l’OM. Même si le Français n’évolue pas sous le maillot olympien, son appréciation pour la cité phocéenne est claire. Les fans peuvent se délecter de ce type de déclaration, qui confirme que l’OM reste un club capable de marquer les esprits, même chez des joueurs étrangers et des cadres de l’équipe nationale.

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Koundé fait rêver les supporters marseillais 

Avec cette sortie, Koundé renforce l’idée que Marseille conserve une aura unique dans le football français, malgré les convoitises et les transferts des grandes stars vers Paris ou Barcelone. Une déclaration qui pourrait faire rêver les supporters et relancer quelques discussions sur le mercato… Pour l’heure, c’est surtout un joli clin d’œil au club phocéen et à sa ferveur légendaire, qui continue d’attirer les regards et le respect de joueurs de haut niveau.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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