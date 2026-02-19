À trois jours d’accueillir le Stade Levallois à Geoffroy-Guichard (20h), Philippe Montanier a lancé ce mercredi quatre nouveaux jeunes à l’Etrat.

Ça bouge à L’Etrat. À trois jours de la réception de Laval, l’ASSE injecte du sang neuf et affiche clairement sa stratégie : la jeunesse au pouvoir. Ce mercredi matin, au Centre sportif Robert-Herbin, Philippe Montanier a ainsi dirigé une séance tournée vers la montée en puissance avant le rendez-vous de samedi (20h). Une opposition attendue face à Stade Lavallois, qui doit permettre aux Verts de confirmer leur dynamique. Mais au-delà des réglages tactiques, un détail n’a échappé à Peuple Vert : quatre jeunes du centre de formation ont intégré le groupe professionnel. Une intégration symbolique, certes, mais révélatrice de la ligne directrice stéphanoise.

Kasia, déjà au niveau ?

Gestion des organismes oblige, les joueurs présents la veille à Marseille en début de semaine chez les jeunes n’ont pas participé à la séance. Parmi eux, Ebenezer Annan, Aboubaka Soumahoro ou encore Jules Mouton. Une rotation logique qui a ouvert la porte aux jeunes pousses.Parmi les visages aperçus, Nathan Kasia. Né en 2009, le défenseur central international français U17 (4 sélections) continue de franchir les étapes à vitesse grand V à l’ASSE. Il a disputé son premier match de la saison avec la réserve samedi à Auxerre, preuve que le staff accélère son développement. Solide dans les duels, mature dans son placement, Kasia incarne le futur de l’arrière-garde stéphanoise. Son intégration avec les pros n’est pas un hasard. C’est un message.

Vibert, la flèche qui monte

À ses côtés, autre talent de la génération 2009 à l’ASSE : Tidiane Vibert. L’ailier international français (1 sélection) a marqué les esprits en U19 National le week-end dernier. Face à AS Monaco, il a été désigné meilleur joueur stéphanois par l’entraîneur monégasque lui-même. Rien que ça. Vitesse, percussion, capacité à éliminer. Vibert coche les cases du football moderne. Sa présence avec les professionnels confirme que le staff surveille de très près son évolution. Ces promotions sont aussi circonstancielles, favorisées par les absences du jour. Mais elles s’inscrivent dans une logique plus profonde : à Saint-Étienne, la formation n’est pas un slogan. C’est un axe stratégique. Avant Laval, Montanier envoie un signal clair. Les portes sont ouvertes. Aux jeunes de s’engouffrer.