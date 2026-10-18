RC Lens Mercato : Leca lance déjà les hostilités, une étincelle attendue cet hiver ?

Interrogé sur Ligue 1+ sur la possibilité de voir le RC Lens recruter cet hiver, Jean-Louis Leca a répondu.

Le mercato hivernal du RC Lens pourrait-il réserver une surprise ? Interrogé sur Ligue 1+ au sujet de l’éventualité d’une nouvelle recrue, Jean-Louis Leca, directeur sportif du club artésien, a préféré laisser la porte ouverte.

« On ne sait pas, avec Ismaëlo Ganiou, ce qu’il se passera (par rapport à sa blessure). Personne n’aurait pensé à Allan Saint-Maximin. On ne sait jamais l’étincelle qui sort, ça part, ça arrive et puis voilà », a-t-il expliqué.

Un défenseur central cet hiver ?

Dans sa réponse, Jean-Louis Leca a notamment fait référence à la situation d’Ismaëlo Ganiou. Blessé contre Troyes lors de la victoire 3-1, le verdict est encore attendu et pourrait peser dans la réflexion du RC Lens concernant ses besoins en défense centrale pour la suite de la saison. Surtout que Todibo n’a pas encore retrouvé sa forme optimale, Nawrocki s’est fait les croisés, et Gradit ainsi que Baidoo reviennent de blessure.

Pour illustrer l’imprévisibilité du mercato, Jean-Louis Leca a cité Allan Saint-Maximin, une arrivée qui semblait inattendue pour finalement se concrétiser lors du dernier mercato hivernal. Une chose est sûre : Jean-Louis Leca n’a fermé aucune porte…