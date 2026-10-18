À LA UNE DU 18 OCT 2026
[22:20]RC Lens : Leca lâche une grande annonce sur Todibo !
[22:00]FC Nantes : les Canaris moqués après Dunkerque, le Stade Rennais dans la boucle
[21:40]PSG : Luis Enrique a un petit protégé dans le vestiaire, ça gronde en interne !
[21:20]Stade Rennais : Lepaul blessé face au Paris FC, ça ne sent pas bon du tout
[21:00]RC Lens Mercato : Leca lance déjà les hostilités, une étincelle attendue cet hiver ?
[20:40]OM : Genesio a lui fait un coup de dernière minute à Angers, Kondogbia balance
[20:20]PSG : le futur Nuno Mendes au Stade Rennais ?
[20:03]OL : la compo très remaniée de Fonseca pour affronter Nice
[19:40]RC Lens : nouveau coup dur pour Ganiou après sa blessure à Troyes
[19:24]Paris FC – Stade Rennais (4-3) : Rennes s’incline malgré trois penaltys de Lepaul, les tops et flops
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Leca lance déjà les hostilités, une étincelle attendue cet hiver ?

Par William Tertrin - 18 Oct 2026, 21:00

Interrogé sur Ligue 1+ sur la possibilité de voir le RC Lens recruter cet hiver, Jean-Louis Leca a répondu.

Le mercato hivernal du RC Lens pourrait-il réserver une surprise ? Interrogé sur Ligue 1+ au sujet de l’éventualité d’une nouvelle recrue, Jean-Louis Leca, directeur sportif du club artésien, a préféré laisser la porte ouverte.

« On ne sait pas, avec Ismaëlo Ganiou, ce qu’il se passera (par rapport à sa blessure). Personne n’aurait pensé à Allan Saint-Maximin. On ne sait jamais l’étincelle qui sort, ça part, ça arrive et puis voilà », a-t-il expliqué.

Un défenseur central cet hiver ?

Dans sa réponse, Jean-Louis Leca a notamment fait référence à la situation d’Ismaëlo Ganiou. Blessé contre Troyes lors de la victoire 3-1, le verdict est encore attendu et pourrait peser dans la réflexion du RC Lens concernant ses besoins en défense centrale pour la suite de la saison. Surtout que Todibo n’a pas encore retrouvé sa forme optimale, Nawrocki s’est fait les croisés, et Gradit ainsi que Baidoo reviennent de blessure.

Pour illustrer l’imprévisibilité du mercato, Jean-Louis Leca a cité Allan Saint-Maximin, une arrivée qui semblait inattendue pour finalement se concrétiser lors du dernier mercato hivernal. Une chose est sûre : Jean-Louis Leca n’a fermé aucune porte…

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot