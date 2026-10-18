RC Lens : nouveau coup dur pour Ganiou après sa blessure à Troyes

Blessé au genou gauche face à Troyes (3-1), Ismaëlo Ganiou devra patienter pour passer ses examens, à trois jours du déplacement du RC Lens à Bruges en Ligue des champions.

Le RC Lens retient son souffle. Malgré la victoire obtenue sur la pelouse de Troyes samedi soir (3-1), les Sang et Or ont terminé la rencontre avec une inquiétude majeure : la blessure d’Ismaëlo Ganiou. Le défenseur de 21 ans, touché au genou gauche en fin de match, pourrait manquer le prochain rendez-vous européen du Racing.

Une présence incertaine face à Bruges

Sorti à une dizaine de minutes du terme de la rencontre, Ismaëlo Ganiou a dû recevoir des soins du staff médical au bord du terrain. Après avoir été manipulé au niveau du genou gauche, le défenseur lensois a quitté la pelouse, contraignant son équipe à terminer à dix contre onze. Les cinq changements avaient déjà été effectués par Yannick Cahuzac.

Initialement prévus dimanche, les examens complémentaires n’ont finalement pas pu être réalisés faute de créneau disponible, rapporte L’Équipe. Le joueur passera donc des examens ce lundi afin de déterminer la nature et la gravité de sa blessure.

En attendant les résultats, l’incertitude demeure autour de sa disponibilité pour le déplacement à Bruges, programmé mercredi à 21 heures en Ligue des champions.

Le RC Lens face à un casse-tête défensif

Cette blessure tombe au mauvais moment pour le RC Lens, déjà confronté à plusieurs problèmes physiques dans son secteur défensif. Ruben Aguilar, touché à la cheville gauche, et Jean-Clair Todibo, sorti en raison de crampes, ont également quitté leurs partenaires face à Troyes.

La situation d’Ismaëlo Ganiou est particulièrement préoccupante compte tenu de son importance dans l’effectif lensois. L’international Espoirs est le véritable patron de cette défense malgré son jeune âge, et Yannick Cahuzac pourrait donc, une nouvelle fois, revoir ses plans avant ce déplacement européen. Le verdict des examens médicaux de lundi sera déterminant pour connaître les chances de voir Ganiou tenir sa place face au Club Bruges, alors que Lens espère poursuivre sa campagne européenne malgré une défense fragilisée.