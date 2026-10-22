RC Lens Mercato : un nouveau rebondissement tombe pour l’avenir de Todibo

Alors que des rumeurs évoquent une possible rupture anticipée de son prêt, Jean-Clair Todibo ne serait pas menacé d’un départ du RC Lens.

Le dossier Jean-Clair Todibo fait parler dans l’Artois. Arrivé cet été en provenance de West Ham, le défenseur central international français se retrouve au cœur de rumeurs concernant son avenir chez les Sang et Or. Mais une mise au point vient calmer les spéculations.

Sur X, le journaliste Sébastien Denis a tenu à répondre aux supporters qui l’interrogeaient sur la situation du joueur. Son message est clair : « Il n’y a pas à ce jour de réflexion à Lens autour de la rupture anticipée du prêt de Jean-Clair Todibo. »

Le RC Lens ne prévoit pas de mettre fin au prêt de Todibo

Cette déclaration vient nuancer les informations que nous avons relayées ce jeudi sur notre site, selon lesquelles la direction du RC Lens envisagerait de mettre fin prématurément au prêt du défenseur pour des raisons internes.

Prêté pour une saison par West Ham, sans option d’achat, l’ancien joueur de l’OGC Nice était attendu pour apporter son expérience et sa solidité à la défense artésienne. Son arrivée avait notamment été saluée par le directeur sportif Jean-Louis Leca, qui comptait sur lui pour devenir un élément important de l’arrière-garde lensoise.

La question de sa condition physique reste néanmoins un gros enjeu, alors que le défenseur doit retrouver du rythme pour enchaîner les rencontres.