Real Madrid : Xabi Alonso met les choses au clair sur l’absence de Valverde face à Almaty

Real Madrid : Xabi Alonso met les choses au clair sur l’absence de Valverde face à Almaty
William Tertrin
30 septembre 2025

Absent lors du carton face à Almaty, Federico Valverde n’a pas été utilisé par Xabi Alonso, qui s’est exprimé en conférence de presse.

Malgré l’importance du match contre le Kaïrat Almaty, Federico Valverde est resté sur le banc tout au long de la rencontre, une situation qui a surpris beaucoup d’observateurs. Présent en conférence de presse aux côtés de Xabi Alonso la veille du match, l’Uruguayen semblait pourtant préparé à être impliqué sur le terrain. Habituellement, la présence d’un joueur face aux médias est un signe qu’il sera titulaire ou du moins utilisé le lendemain.

Milieu de terrain polyvalent, Valverde était pressenti pour dépanner à nouveau au poste de latéral droit, suite aux blessures de Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Mais selon certaines rumeurs circulant en Espagne, le joueur ne souhaiterait plus être « le pompier de service » à ce poste, ce qui aurait pu influencer la décision de l’entraîneur.

« Certaines choses sont inventées »

Xabi Alonso a commenté cette décision en conférence de presse, cherchant à dissiper toute polémique : « Ce n’est pas un problème. C’était une décision planifiée. Fede est toujours disponible, toujours avec la bonne attitude. Si le match l’avait exigé, il aurait joué, comme Carreras. Mais il faut savoir doser les efforts. Je n’ai aucune information sur ce qui a été dit. Certaines choses sont inventées, et je tiens à le démentir clairement. »

Cette sortie médiatique laisse entendre qu’Alonso tient à souligner la disponibilité et la mentalité de Valverde, malgré le choix de ne pas l’aligner. Pour l’heure, l’Uruguayen devra attendre sa prochaine opportunité pour montrer sa polyvalence et confirmer sa place dans l’équipe.

