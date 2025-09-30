Après l’affront subi contre l’Atlético, le coach du Real Madrid a décidé d’innover à Almaty.

« La défaite au Derby ? Ce n’était pas qu’une question d’attitude. C’était aussi une question de rythme, de tactiques. Nous devons trouver les solutions pour être plus compétitifs. Nous sommes désormais en mode Champions League », avait lancé Xabi Alonso après la lourde défaite du Real Madrid sur le terrain de l’2tlético (2-5) ce week-end.

Le Real Madrid avec 3 défenseurs centraux au Kazakhstan

Selon La COPE, le Basque va tenir parole. Il a décidé d’opter pour une défense à trois centraux. Et sur les côtés, il va aligner Federico Valverde et Fran Garcia. Une option plutôt défensive, donc, pour aller affronter Almaty. Rodrygo et Eduardo Camavinga devraient également débuter, alors qu’ils étaient sur le banc lors du derby madrilène.