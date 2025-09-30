Le Real Madrid s’est logiquement imposé sur la pelouse du Kaïrat Almaty, club kazakh, pour la 2e journée de Ligue des Champions (0-5).

Ce mardi soir, le Real Madrid était présent au Kazakhstan pour disputer le match face au Kaïrat Almaty en Ligue des Champions. Logiquement, c’était le Real qui se montrait le plus efficace offensivement. À la 25ᵉ minute, Mbappé ouvrait le score sur penalty, obtenu par Mastantuono, et trompait Kalmyrza pour donner l’avantage à son équipe. Quelques minutes plus tard, il aurait failli doubler la mise après un petit pont, mais son tir passait à côté (45e).

En seconde période, le Real Madrid creusait l’écart. À la 52ᵉ minute, Mbappé reprenait une relance longue de son gardien Courtois et lobait le gardien d’Almaty pour inscrire le deuxième but. Quelques minutes plus tard, il se rapprochait d’un triplé mais manquait une occasion en or sur son tir du droit (59e). À la 67e, Almaty pensait obtenir un penalty suite à une faute de Ceballos, mais la VAR annulait finalement la décision. À la 74ᵉ minute, Mbappé obtenait bien son triplé après un jeu collectif initié par Rodrygo et Güler, conclu par une reprise puissante du droit.

Le festival offensif du Real se poursuivait jusqu’à la 83ᵉ minute, quand Camavinga inscrivait le quatrième but de la tête, profitant d’un petit centre de Rodrygo après un numéro côté gauche. Et dans le temps additionnel, à la 93e, Brahim Diaz trouvait également les filets sur un tir croisé après un service de Gonzalo Garcia, portant le score final à 5-0 en faveur des Madrilènes.

Les buts en vidéo