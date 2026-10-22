FC Barcelone, Real Madrid : Mourinho a déjà trouvé son motif de colère !

Avant le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, José Mourinho a pointé du doigt la différence de récupération entre les deux équipes. Le technicien portugais estime que les Merengues partent avec 24 heures de repos en moins.

Mourinho dénonce un désavantage avant le Clasico

La programmation du Clasico fait déjà parler. Alors que le FC Barcelone doit accueillir le Real Madrid dimanche soir, José Mourinho a insisté sur le temps de récupération accordé aux deux formations. Une sortie effectuée après la victoire madrilène face au RB Leipzig et relayée par Foot Mercato.

Devant les caméras de Movistar, le Special One n’a pas caché son mécontentement. Selon lui, le calendrier offre un avantage non négligeable au Barça dans la préparation de ce rendez-vous toujours particulier en Liga.

« On a déjà perdu 24 heures de repos »

José Mourinho refuse pourtant de présenter ce choc comme une rencontre totalement à part. Il reconnaît sa dimension particulière, tout en rappelant que les trois points distribués restent les mêmes que lors des autres journées de championnat.

« Le Clasico ? Il n’y a pas d’histoire de confiance. C’est un match de plus, du championnat, même si c’est vrai que ce n’est pas un match comme les autres. Pour l’instant, on a déjà perdu 24 heures de repos par rapport au Barça », a-t-il expliqué.

Une manière de placer la pression sur l’organisation de la Liga avant même le coup d’envoi. Mourinho souligne ainsi une différence concrète dans la préparation, sans en faire ouvertement une excuse sportive.

Le Real prépare aussi l’avenir avec Arda Güler

En marge de cette tension autour du Clasico, l’actualité du Real Madrid en Liga concerne également Arda Güler. Sacha Tavolieri a annoncé les détails de la prolongation du milieu offensif turc chez les Merengues.

Les détails de la prolongation d’Arda Güler au Real Madrid. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2112880422946533378

Le jeune joueur fait partie des éléments prometteurs sur lesquels la Maison Blanche entend s’appuyer dans la durée. Mais avant de se projeter, le Real doit négocier un déplacement majeur chez son rival historique.

Une pression installée avant le coup d’envoi

À quelques jours du Clasico, chaque détail prend forcément de l’importance. Le repos supplémentaire du FC Barcelone est désormais installé dans les débats, tandis que les Madrilènes devront rapidement basculer de leur rendez-vous européen vers le championnat.

José Mourinho a donc choisi d’allumer un premier contre-feu. Le résultat de dimanche dira si ces 24 heures de récupération ont réellement pesé dans la balance.