FC Barcelone : après Piqué, Shakira en couple avec une star passée par le Real Madrid ?

Depuis sa séparation avec Gerard Piqué en 2022, la vie sentimentale de Shakira continue de susciter la curiosité.

Shakira aurait-elle retrouvé l’amour dans l’entourage d’un ancien rival du FC Barcelone ? C’est la question qui agite certains médias espagnols et américains. La chanteuse colombienne est au cœur de nouvelles spéculations concernant Serge Ibaka, basketteur d’origine congolaise et espagnole, qui a notamment évolué sous les couleurs du Real Madrid. Mais prudence : aucune relation amoureuse n’a été confirmée par les deux intéressés.

Shakira et Serge Ibaka en couple ?

L’émission « El Gordo y la Flaca », diffusée sur la chaîne américaine Univision, a évoqué un possible rapprochement entre Shakira et Serge Ibaka. Selon le programme, les deux personnalités se seraient rencontrées à Madrid et auraient eu plusieurs occasions de se revoir ces derniers mois. Leurs échanges seraient restés discrets, ce qui aurait contribué à alimenter les spéculations sur la nature de leur relation. Leur présence simultanée à Paris pendant la Fashion Week aurait également attiré l’attention. Ces éléments ont suffi à relancer les interrogations sur la vie sentimentale de la chanteuse, sans toutefois permettre de confirmer une idylle.

Le journaliste Aurelio Manzano aurait interrogé des sources proches de Shakira afin d’en savoir davantage sur cette supposée relation. Ces sources auraient confirmé que les deux personnalités s’étaient rencontrées, tout en précisant qu’elles se considéraient uniquement comme des amis. Une précision importante, alors que les rumeurs prennent rapidement de l’ampleur dès qu’une personnalité aussi connue que Shakira est concernée. Ni la chanteuse ni Serge Ibaka n’ont officialisé une relation amoureuse. En l’absence de déclaration directe, l’hypothèse d’un couple reste donc au stade de la spéculation.

Après Gerard Piqué, une vie privée toujours scrutée

Cette rumeur intervient plus de quatre ans après la séparation de Shakira et Gerard Piqué, annoncée en juin 2022. Leur histoire avait occupé une place considérable dans l’actualité people et sportive. La chanteuse et l’ancien défenseur du FC Barcelone formaient l’un des couples les plus médiatisés de la planète, avant une rupture qui a continué de faire parler pendant plusieurs années. Depuis, chaque information concernant la vie sentimentale de Shakira suscite une attention particulière. Le fait que Serge Ibaka soit passé par le Real Madrid ajoute une dimension footballistique à cette nouvelle rumeur, compte tenu de la rivalité historique entre le club madrilène et le Barça. Cela ne constitue toutefois aucun indice sur la réalité d’une éventuelle relation.

Sur le plan professionnel, Shakira reste particulièrement active. Selon les informations communiquées dans les médias qui relaient cette rumeur, elle vient de conclure une série de seize jours de représentations à Madrid dans le cadre de la promotion de son nouvel album. Serge Ibaka, de son côté, est un basketteur expérimenté qui a notamment porté les couleurs du Real Madrid. Son contrat avec son équipe espagnole ayant pris fin à l’issue de la saison 2024-2025, il se retrouve sans club depuis cette échéance. Pour l’instant, rien ne permet donc d’affirmer que les deux personnalités vivent une histoire d’amour. Les spéculations médiatiques entretiennent le mystère…