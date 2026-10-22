Real Madrid : Courtois écarté en Belgique, le malaise éclate au grand jour

Absent du rassemblement des Diables Rouges, Thibaut Courtois a livré un détail révélateur sur la distance qui le sépare désormais de la sélection belge. Le gardien du Real Madrid assure pourtant rester disponible et refuse l’idée d’un retour conditionné à une place de titulaire.

Courtois retiré du groupe WhatsApp des Diables Rouges

La relation entre Thibaut Courtois et la sélection belge continue de susciter des interrogations. Dans un entretien accordé à DAZN Belgique, relayé par Foot Mercato, le portier madrilène révèle avoir été retiré du groupe WhatsApp réunissant les internationaux.

« Ils m’ont viré du groupe WhatsApp des joueurs. Ce groupe sert à communiquer des informations, notamment sur les entraînements. Il y a quelques messages de temps en temps, mais pas énormément non plus », explique le gardien de 34 ans.

Cette mise à l’écart numérique peut paraître anecdotique, mais elle traduit surtout la distance qui s’est installée entre Courtois et le groupe belge. Ce canal sert notamment à transmettre des informations pratiques concernant la vie et l’organisation de la sélection.

La porte reste ouverte à un retour

Malgré cet épisode, Thibaut Courtois ne ferme pas la porte aux Diables Rouges. L’ancien joueur de Chelsea affirme rester disponible si la Belgique souhaite de nouveau faire appel à lui. Il tient également à écarter un point sensible : aucune garantie concernant son statut ne serait nécessaire pour le convaincre de revenir.

« Je ne suis jamais arrivé en sélection en considérant que j’allais automatiquement jouer. Je connais mes qualités et je sais que je peux être important pour l’équipe. Personne n’a besoin de me garantir une place de titulaire », précise celui qui a retrouvé le premier plan avec le Real Madrid.

Courtois cherche ainsi à clarifier sa position. Son discours ne règle pas la question de son avenir international, mais il contredit l’idée selon laquelle le gardien réclamerait un traitement particulier avant d’accepter une nouvelle convocation.

Un dossier belge en marge de l’actualité du Real

À Madrid, la situation sportive de Courtois reste bien différente. Le Belge demeure un élément important du Real, où son expérience et ses performances lui ont permis de reprendre toute sa place après les coups durs traversés ces dernières années.

Les détails de la prolongation d’Arda Güler au Real Madrid. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2112880422946533378

Alors que l’actualité madrilène concerne aussi l’avenir d’Arda Güler, le cas Courtois se joue donc essentiellement loin de son club. Son retrait du groupe de discussion belge illustre un lien distendu, sans pour autant signifier une retraite internationale définitive.

Une situation encore loin d’être refermée

Le message du gardien est désormais clair : il se considère toujours comme une option pour la Belgique, mais reconnaît implicitement ne plus être associé à la vie quotidienne des Diables Rouges. Reste à savoir si cette disponibilité affichée permettra de renouer le dialogue.

En attendant une éventuelle évolution, Courtois poursuit sa route avec le Real Madrid. Le gardien a réaffirmé ses ambitions au plus haut niveau et son avenir immédiat demeure lié à la Maison Blanche, tandis que son dossier en sélection reste en suspens.