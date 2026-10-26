Les infos du jour : Vitinha Barcelone refroidi ! Sage sur la sellette ? Le Cardinal sous pression ?

Le PSG ferme la porte à un départ de Vitinha vers le Barça

Le FC Barcelone s’intéresse à Vitinha, mais le PSG n’envisage pas de céder son milieu portugais, valorisé à 140 millions d’euros. Indispensable à Paris, Vitinha souhaite poursuivre son aventure, tandis que le montant exigé refroidit les ardeurs catalanes.

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Pierre Sage en danger après une nouvelle défaite de Crystal Palace

Pierre Sage traverse une période difficile à Crystal Palace, fragilisé par les résultats décevants et les tensions internes. Après une défaite contre Newcastle (0-2), la position de l’ancien coach lensois semble de plus en plus menacée, alors que des conflits internes s’accentuent.

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Le Cardinal nuance les célébrations des Magic Fans après ASSE-Nantes

Julien Le Cardinal, capitaine de l’ASSE, a salué l’ambiance exceptionnelle après la victoire contre Nantes, tout en émettant une réserve sur l’intensité des festivités des Magic Fans. Il estime que certaines animations en tribunes sont allées un peu trop loin selon lui.

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Mbappé guide le Real Madrid vers la victoire dans le Clasico

Kylian Mbappé a inscrit un doublé décisif lors du succès 2-1 du Real Madrid face au FC Barcelone. Le Français a marqué le but de la victoire à la 86e minute, offrant un Clasico intense et disputé aux Madrilènes, qui confirment leur supériorité en Liga.

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Le poste de latéral gauche reste un casse-tête pour l’ASSE

Malgré un bon début de saison, l’ASSE s’interroge sur le poste de latéral gauche. Les difficultés de Ben Old face à Nantes relancent la réflexion sur un éventuel recrutement hivernal, alors que la concurrence et les solutions internes restent limitées dans ce secteur.

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Le PSG vise Andy Diouf, l’Inter Milan fixe un prix élevé

Andy Diouf, passé par le RC Lens et désormais à l’Inter Milan, intéresse le PSG ainsi que plusieurs grands clubs européens. L’Inter pourrait réclamer jusqu’à 60 millions d’euros pour son milieu français, dont la progression ne passe pas inaperçue sur le marché.

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RC Lens : l’absence d’Odsonne Édouard liée à son état de forme

Odsonne Édouard n’a pas été retenu dans le groupe du RC Lens face au Paris FC, une décision prise par Yannick Cahuzac. L’entraîneur a évoqué un manque de forme, plus mental que physique, pour expliquer ce choix, alors que Thorgan Hazard a profité de cette absence.

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Un nouveau sponsor discret fait ses débuts sur le maillot de l’OM

L’OM a officialisé un partenariat premium avec Sendwave, dont le logo est apparu pour la première fois sur le maillot lors de la victoire contre Le Havre. Cette collaboration marque une ouverture internationale, avec une première apparition lors d’un match spectaculaire.

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Le match Rennes-Olympiakos menacé par la grève générale

Après sa large victoire contre Strasbourg, le Stade Rennais pourrait voir son match de Ligue Europa contre l’Olympiakos reporté ou délocalisé. Un appel à la grève générale en France complique l’organisation de la rencontre, la préfecture ayant alerté le club sur la sécurité.

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L’OM s’impose face au Havre mais se fait peur en fin de match

L’OM a dominé Le Havre (4-3) lors d’un match animé de Ligue 1, mais a montré des signes de fébrilité en fin de rencontre. Malgré une belle entame et un Timothy Weah inspiré, les Marseillais ont laissé le suspense jusqu’au bout selon l’analyse de Bastien Aubert.

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