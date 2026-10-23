Stade Rennais : Franck Haise a lâché ses joueurs après la Juventus

Alors que les joueurs du Stade Rennais ont été contraints de passer la nuit à Turin après le nul contre la Juventus, Franck Haise a pris un autre avion, finalement déroute à cause de la tempête Austen.
Le retour du Stade Rennais après son déplacement européen à Turin ne s’est pas déroulé comme prévu. Jeudi soir, les Rouge et Noir ont décroché un très bon match nul (2-2) face à la Juventus en Ligue Europa. Mais quelques heures plus tard, la tempête Austen est venue bouleverser les plans de la délégation bretonne.
Franck Haise rentre séparément, ses joueurs restent à Turin
Alors que les joueurs et une partie du staff rennais ont dû passer la nuit en Italie, Franck Haise a choisi de rentrer plus tôt en Bretagne. Selon les informations du Télégramme, l’entraîneur du Stade Rennais a embarqué dans l’avion qui transportait les partenaires du club.
Mais le vol du technicien n’a pas non plus échappé aux conséquences de la tempête. Incapable de rejoindre Rennes, l’appareil a finalement été dérouté vers Bordeaux.
La tempête Austen perturbe le retour du Stade Rennais
Les conditions météorologiques dans l’ouest de la France ont empêché l’avion de la délégation rennaise d’atterrir en Ille-et-Vilaine. Les joueurs ont donc été contraints de prolonger leur séjour à Turin, avec une arrivée à Rennes repoussée au vendredi midi.
Après une soirée européenne réussie sur le terrain, le Stade Rennais a ainsi vécu un retour mouvementé, pris au piège des conséquences de la tempête Austen.
🚨🌪️ LES RENNAIS SONT RÉSTÉS BLOQUÉS À TURIN À CAUSE DE LA TEMPÊTE AUSTEN ! 😳❤️🖤Après leur match nul face à la Juventus, les joueurs de Rennes n’ont PAS PU RENTRER en Bretagne jeudi soir. ❌En raison des conditions MÉTÉO qui frappent l’ouest de la France, leur avion ne pouvait pas atterrir à Rennes. 🛩️Les Rouge et Noir ont passé une NUIT supplémentaire à à Turin ainsi que certains supporters.Le retour est prévu ce vendredi midi, avant la réception de Strasbourg, ce dimanche à 17h15. ⚔️(@lequipe)— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 23, 2026