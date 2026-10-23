Stade Rennais : Franck Haise a lâché ses joueurs après la Juventus

Alors que les joueurs du Stade Rennais ont été contraints de passer la nuit à Turin après le nul contre la Juventus, Franck Haise a pris un autre avion, finalement déroute à cause de la tempête Austen.

Le retour du Stade Rennais après son déplacement européen à Turin ne s’est pas déroulé comme prévu. Jeudi soir, les Rouge et Noir ont décroché un très bon match nul (2-2) face à la Juventus en Ligue Europa. Mais quelques heures plus tard, la tempête Austen est venue bouleverser les plans de la délégation bretonne.

Franck Haise rentre séparément, ses joueurs restent à Turin

Alors que les joueurs et une partie du staff rennais ont dû passer la nuit en Italie, Franck Haise a choisi de rentrer plus tôt en Bretagne. Selon les informations du Télégramme, l’entraîneur du Stade Rennais a embarqué dans l’avion qui transportait les partenaires du club.

Mais le vol du technicien n’a pas non plus échappé aux conséquences de la tempête. Incapable de rejoindre Rennes, l’appareil a finalement été dérouté vers Bordeaux.

La tempête Austen perturbe le retour du Stade Rennais

Les conditions météorologiques dans l’ouest de la France ont empêché l’avion de la délégation rennaise d’atterrir en Ille-et-Vilaine. Les joueurs ont donc été contraints de prolonger leur séjour à Turin, avec une arrivée à Rennes repoussée au vendredi midi.

Après une soirée européenne réussie sur le terrain, le Stade Rennais a ainsi vécu un retour mouvementé, pris au piège des conséquences de la tempête Austen.