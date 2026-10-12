Cité au PSG en vue du mercato, Estéban Lepaul (26 ans) ne sera pas simple à exfiltrer du Stade Rennais.

Le Stade Rennais pensait avoir pris ses précautions en verrouillant l’avenir de son buteur. En juin dernier, Estéban Lepaul a prolongé son contrat jusqu’en 2030, après une saison exceptionnelle conclue avec 21 réalisations en championnat. Une récompense logique pour l’attaquant de 26 ans, devenu l’une des principales armes offensives du club breton. Mais cette prolongation n’a pas suffi à refroidir les prétendants.

Everton passe à l’action pour Lepaul

Selon TEAMtalk, Everton serait actuellement le club anglais le plus intéressé par Estéban Lepaul. Les Toffees avaient déjà suivi le Français durant le mercato estival et continueraient de surveiller attentivement son évolution avant l’ouverture du marché hivernal. Le profil du Rennais plaît particulièrement en Premier League. Capable de se montrer efficace dans la surface et de convertir des occasions parfois difficiles, Lepaul a démontré qu’il pouvait franchir un cap au plus haut niveau.

Everton n’est toutefois pas seul sur le dossier. Leeds United, Aston Villa, Brentford et Brighton figureraient également parmi les clubs ayant observé l’attaquant. À ce stade, TEAMtalk évoque un intérêt particulièrement fort des Toffees, mais ne confirme pas qu’une offre officielle a déjà été transmise au Stade Rennais. Le dossier pourrait néanmoins rapidement s’accélérer à l’approche de janvier.

Le PSG également sur Lepaul ?

L’actualité de Lepaul ne se limite pas à l’Angleterre. Le nom de l’attaquant a aussi été associé au Paris Saint-Germain, même si aucun élément ne permet actuellement d’affirmer que le club parisien prépare une offensive concrète. Le PSG pourrait être attentif aux opportunités permettant de renforcer son secteur offensif, mais Rennes dispose d’une position contractuelle confortable pour négocier. Lepaul est désormais lié au club breton jusqu’en 2030. Cette prolongation constitue un levier important pour les dirigeants rennais, qui n’ont aucune obligation de céder leur avant-centre dès cet hiver.

Arrivé en Bretagne en août 2025 en provenance d’Angers, Lepaul aurait coûté environ 15 millions d’euros, bonus compris. Son rendement a rapidement dépassé les attentes : avec 21 buts en Ligue 1 lors de sa première saison rennaise, il a terminé en tête du classement des buteurs. Sa progression et sa récente prolongation ont considérablement renforcé sa valeur sur le marché. Plusieurs estimations évoquent désormais un prix compris entre 50 et 60 millions d’euros. Il s’agit toutefois d’une valorisation rapportée par la presse, et non d’un montant officiellement fixé par le Stade Rennais. Une telle somme représenterait une opération financière majeure pour le club breton mais elle poserait également une question sportive : comment remplacer un attaquant qui a autant pesé sur les résultats rennais ?