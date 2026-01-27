Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Formé au RC Lens, Arthur Masuaku fait son retour en Artois. Le Racing vient d’officialiser l’arrivée du latéral gauche de 32 ans.

Evoquée depuis plusieurs jours, l’arrivée d’Arthur Masuaku au RC Lens est effective. Le latéral gauche de 32 ans quitte Sunderland pour le Racing, où il a fait une partie de sa formation avant d’aller à Valenciennes. C’est chez le voisin qu’il a percé chez les professionnels, avant de partir à l’Olympiakos, à West Ham, au Besiktas et enfin à Sunderland, où les Sang et Or sont allés le chercher. Les dirigeants artésiens et Pierre Sage cherchaient un défenseur polyvalent gaucher, ils l’ont.

Comme souvent, la vidéo de présentation de la cellule de communication du RC Lens a fait fort. Elle reprend des passages du cultissime Retour vers le Futur avec Arthur Masuaku sortant de la non moins mythique DeLorean et lançant un « Très heureux de faire mon retour au Racing ! ». Sur le terrain, le club artésien n’est plus leader mais au niveau de la communication, il n’y a pas meilleur en Ligue 1 !