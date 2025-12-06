ASSE : un ancien Stéphanois prêt à tourmenter les Verts dans la course à la montée ?

Ancien de l’ASSE avec 23 matchs disputés, Mahmoud Bentayg redevient disponible, prêt à dynamiter le mercato. L’ancien latéral stéphanois, libre après sa rupture avec le Zamalek, pourrait bien croiser à nouveau la route de l’ASSE.

Bentayg, l’ancien Vert qui électrise le mercato

C’est un scénario aussi inattendu qu’explosif. À 26 ans, Mahmoud Bentayg débarque sur le marché des transferts après avoir brutalement résilié son contrat avec le Zamalek. La raison ? Plusieurs mois de salaires impayés qui ont poussé le Marocain à claquer la porte. Désormais agent libre, ce défenseur formé à Casablanca suscite une vague d’intérêt alors qu’il n’a rien oublié de son passage à Saint-Étienne.

Un rendement solide qui fait envie en Europe

Avec 42 matches, 2 buts et 5 passes décisives sous le maillot du Zamalek, Bentayg a impressionné. Son profil : latéral gauche puissant, adroit dans la relance et très engagé. Dès son arrivée en Égypte, sa régularité avait convaincu le club cairote de lever l’option d’achat immédiatement. Cette efficacité a vite effacé ses débuts en Ligue 2 et lui a valu l’attention accrue des recruteurs.

Vers un retour en Ligue 2 pour défier l’ASSE ?

À l’heure où la Coupe Arabe bat son plein, Bentayg brille aussi avec la sélection marocaine. Selon Foot Mercato, son statut d’agent libre attire les convoitises en Europe — et pas seulement au Qatar ou en Arabie Saoudite. Plusieurs émissaires lorgnent le défenseur pour renforcer leur couloir gauche, d’autant que l’opération peut se faire sans indemnité de transfert.

Un come-back sur les pelouses de Ligue 2, face à l’AS Saint-Étienne ? L’hypothèse prend corps alors que le club vert va croiser de nombreux anciens sur sa route vers la montée. L’été prochain, on pourrait même imaginer un candidat au maintien se pencher sur Bentayg, qui retrouverait peut-être aussi l’ASSE en Ligue 1.

Un joker à saisir

L’été s’annonce brûlant : Bentayg n’a jamais semblé aussi proche d’un nouveau challenge, prêt à relancer sa carrière et à défier son ancienne équipe. L’ASSE est prévenue : l’un de ses ex, désormais libre, pourrait vite surgir pour lui compliquer la tâche dans la course à la montée, ou au maintien la saison prochaine.