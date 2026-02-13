À LA UNE DU 13 FéV 2026
[19:30]OL : Paulo Fonseca rappelle à l’ordre Endrick après son expulsion polémique au FC Nantes
[19:00]Stade Rennais – PSG : les Ultras rennais se payent la direction et Habib Beye !
[18:30]FC Barcelone : Arbeloa et le Real Madrid se vengent d’Hansi Flick, Laporta monte au créneau
[18:11]Guingamp – ASSE : des surprises dans le groupe de Montanier
[18:00]ASSE : Montanier aimerait ressembler à deux anciens cracks du Real Madrid et du FC Barcelone
[17:40]OM, OL : Paulo Fonseca commente le départ de Roberto De Zerbi
[17:00]OM : Abardonado livre ses vérités sur Roberto De Zerbi
[16:00]FC Nantes : Kantari divise le vestiaire, la guerre interne explose chez les Canaris
[15:30]OM : nouveau coup dur pour Balerdi, Abardonado contrarié
[15:00]ASSE : Montanier prévient ses joueurs du danger qui les attend à Guingamp
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Guingamp – ASSE : des surprises dans le groupe de Montanier

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 18:11
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le groupe de l’ASSE pour le déplacement à Guingamp demain soir vient d’être communiqué. Et il y a trois surprises…

Philippe Montanier a bien débuté son aventure sur le banc de l’ASSE en remportant son premier match, face à Montpellier (1-0). Un déplacement délicat attend désormais les Verts demain soir sur la pelouse de Guingamp et le groupe stéphanois vient de tomber.

El Jamali absent

19 joueurs ont été convoqués. Présent face à Montpellier et entré en jeu en fin de match, Nadir El Jamali est absent. En revanche, c’est la première apparition d’Aboubaka Soumahoro, la recrue défensive arrivée d’Hambourg. A noter également la présence de Djylian N’Guessan, qui n’était pas dans le groupe le week-end dernier. Pour rappel, Montanier devra encore se passer des services de Bernauer, Lamban Jaber et Tardieu, blessés.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

ASSEEn Avant Guingamp

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, En Avant Guingamp