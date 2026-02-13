Guingamp – ASSE : des surprises dans le groupe de Montanier

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le groupe de l’ASSE pour le déplacement à Guingamp demain soir vient d’être communiqué. Et il y a trois surprises…

Philippe Montanier a bien débuté son aventure sur le banc de l’ASSE en remportant son premier match, face à Montpellier (1-0). Un déplacement délicat attend désormais les Verts demain soir sur la pelouse de Guingamp et le groupe stéphanois vient de tomber.

El Jamali absent

19 joueurs ont été convoqués. Présent face à Montpellier et entré en jeu en fin de match, Nadir El Jamali est absent. En revanche, c’est la première apparition d’Aboubaka Soumahoro, la recrue défensive arrivée d’Hambourg. A noter également la présence de Djylian N’Guessan, qui n’était pas dans le groupe le week-end dernier. Pour rappel, Montanier devra encore se passer des services de Bernauer, Lamban Jaber et Tardieu, blessés.