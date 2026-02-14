À LA UNE DU 14 FéV 2026
[07:30]Stade Rennais : un coach de Ligue 1 confirme l’arrivée imminente de Franck Haise
[07:00]OM : McCourt doit-il ouvrir le dossier Longoria ?
[06:00]Guingamp – ASSE : Montanier prêt à faire débuter une nouvelle recrue ?
[05:00]Droits TV : McCourt (OM), Oughourlian (RC Lens) et Cerutti (Stade Rennais) montent au créneau
[23:04]FC Nantes : battus à Monaco, les Canaris s’enfoncent dans la zone rouge et la crise
[22:40]Equipe de France : des tensions à venir entre la FFF et le Real Madrid autour de Kylian Mbappé ?
[22:20]ASSE : les Verts chutent de deux places avant leur match à Guingamp !
[22:00]Stade Rennais – PSG : Luis Enrique répond au coup de gueule de Dembélé
[21:40]Stade Rennais – PSG : Samba fait passer un message à Beye, Dembélé tire la sonnette d’alarme
[21:20]PSG : les tops et les flops de la défaite à Rennes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Guingamp – ASSE : Montanier prêt à faire débuter une nouvelle recrue ?

Par Laurent Hess - 14 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Après Julien Le Cardinal contre Montpellier, une autre recrue hivernale de l’ASSE pourrait débuter demain soir à Guingamp…

Philippe Montanier a bien débuté son aventure sur le banc de l’ASSE en remportant son premier match, face à Montpellier (1-0). Un déplacement délicat attend désormais les Verts demain soir sur la pelouse de Guingamp. Après Julien Le Cardinal, buteur face au MHSC, Philippe Montanier pourrait décider de titulariser une autre recrue hivernale en la personne d’Abdoulaye Kanté. L’ancien troyen était entré en jeu contre Montpellier, et Philippe Montanier a expliqué pourquoi hier en conférence de presse.

Kanté a plu à Montanier pour sa première avec l’ASSE face à Montpellier

« Ce n’était pas facile d’évaluer Alpha Kanté, qui vient d’arriver, de voir tout de suite s’il était prêt. Dans la connexion avec les autres, je savais que Luan Gadegbeku, pour avoir échangé avec mes adjoints, serait parfaitement connecté avec l’équipe. C’est un peu ce qui a guidé mon choix. Mais on a très vite vu après, quand Alpha Kanté est rentré, qu’il était très connecté aussi, ça c’est la bonne surprise car ce n’est pas facile au milieu de terrain d’arriver en plein cœur du jeu et d’être lancé dans la bataille. On a des jeunes de qualité et on s’appuie dessus, c’était aussi ça. » Montanier ayant été rassuré par Kanté, on peut penser qu’il débutera à Guingamp. Même si Gadegbeku n’a pas démérité face contre Montpellier.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
ASSEEn Avant Guingamp

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, En Avant Guingamp