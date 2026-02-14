Guingamp – ASSE : Montanier prêt à faire débuter une nouvelle recrue ?

Après Julien Le Cardinal contre Montpellier, une autre recrue hivernale de l’ASSE pourrait débuter demain soir à Guingamp…

Philippe Montanier a bien débuté son aventure sur le banc de l’ASSE en remportant son premier match, face à Montpellier (1-0). Un déplacement délicat attend désormais les Verts demain soir sur la pelouse de Guingamp. Après Julien Le Cardinal, buteur face au MHSC, Philippe Montanier pourrait décider de titulariser une autre recrue hivernale en la personne d’Abdoulaye Kanté. L’ancien troyen était entré en jeu contre Montpellier, et Philippe Montanier a expliqué pourquoi hier en conférence de presse.

Kanté a plu à Montanier pour sa première avec l’ASSE face à Montpellier

« Ce n’était pas facile d’évaluer Alpha Kanté, qui vient d’arriver, de voir tout de suite s’il était prêt. Dans la connexion avec les autres, je savais que Luan Gadegbeku, pour avoir échangé avec mes adjoints, serait parfaitement connecté avec l’équipe. C’est un peu ce qui a guidé mon choix. Mais on a très vite vu après, quand Alpha Kanté est rentré, qu’il était très connecté aussi, ça c’est la bonne surprise car ce n’est pas facile au milieu de terrain d’arriver en plein cœur du jeu et d’être lancé dans la bataille. On a des jeunes de qualité et on s’appuie dessus, c’était aussi ça. » Montanier ayant été rassuré par Kanté, on peut penser qu’il débutera à Guingamp. Même si Gadegbeku n’a pas démérité face contre Montpellier.