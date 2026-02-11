À LA UNE DU 11 FéV 2026
ASSE : coup dur pour Montanier avant Guingamp

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 14:30
💬 Commenter
Philippe Montanier (ASSE)
La tension monte à l’approche du déplacement de l’ASSE sur la pelouse d’En Avant Guingamp pour le compte de la 23e journée de Ligue 2 ce samedi soir.

Dans une Ligue 2 où chaque point pèse lourd, l’ASSE doit impérativement lancer une série et s’accrocher dans la lutte pour la montée. Repartir du Roudourou avec un résultat positif devient vital, d’autant que la pression est constante derrière. Face à l’EAG, solide à domicile, toute erreur pourrait se payer cash et les Verts le savent : ils auront besoin de maîtrise, et d’un peu de réussite face à une équipe guingampaise entreprenante.

Benchabane, un arbitre qui ne réussit pas à l’ASSE

Et l’arbitre de la rencontre n’est pas forcément ue bonne nouvelle en soi. Âgé de 36 ans, Faouzi Benchabane apparaît de plus en plus souvent sur les terrains de Ligue 2 et son nom fait réagir chez les supporters stéphanois. Sa présence lors du match entre Guingamp et l’ASSE n’est pas passée inaperçue vu la série de rencontres délicates des Verts sous sa direction.

Des précédents défavorables pour les Stéphanois

La statistique parle d’elle-même : l’ASSE n’a remporté qu’un seul des cinq matches officiels arbitrés par Benchabane. Les Verts comptent à leur actif une unique victoire (2-0 face à Niort), concédant deux défaites sur le score de 2-1 – à Annecy à l’époque où Matthieu Dreyer gardait le but stéphanois, puis face à Pau avec Etienne Green dans les cages.

Plus marquant encore, leur élimination en Coupe de France à domicile devant Rodez lors d’une séance de tirs au but restée en travers de la gorge du public du Chaudron. Ce soir-là, les échecs aux tirs de Victor Lobry et Ibrahima Wadji ont scellé le sort stéphanois. Un clin d’œil : ce même Lobry, passé par Guingamp, a connu récemment la blessure grave de Victor Lobry à Amiens, ajoutant un autre chapitre à une histoire agitée. À noter également un match nul concédé fin août contre Grenoble, nouveau caillou dans la chaussure stéphanoise quand Benchabane tenait le sifflet.

Quel scénario cette fois au Roudourou ?

L’ASSE cherche à inverser la tendance avec un homme en noir qui ne lui sourit guère jusqu’ici. Les hommes de Sainté devront donc faire preuve de solidité et d’efficacité pour s’éviter une nouvelle désillusion sous la houlette de Benchabane.

Le contexte du match aiguise déjà toutes les attentes chez les supporters : ambiance électrique, enjeu déterminant, et une incertitude qui plane autour des coups de sifflet. Impossible de dissocier cette confrontation de sa dimension arbitrale tant le passif pèse sur les têtes stéphanoises.

Quoi qu’il arrive, ce déplacement en Bretagne risque de marquer un tournant, et la capacité de l’ASSE à forcer le destin sous la direction de Benchabane sera scrutée de près par tout le microcosme du football français. Pour suivre toute l’évolution du classement, il suffit de consulter le tableau actualisé de la Ligue 2.

