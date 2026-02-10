Le prochain déplacement de l’ASSE à Guingamp s’annonce comme l’un des plus grands tests de la saison pour les Verts. Le défi : briser leur malédiction au Roudourou et décrocher une première victoire en Ligue 2 sur la pelouse bretonne.

Les Verts veulent surfer sur une dynamique intéressante. Leur dernier succès contre Montpellier (1-0), formation contre laquelle ils ont enchaîné cinq victoires consécutives, témoigne de leur capacité à surmonter la pression. Après un nul spectaculaire (2-2) arraché au Roudourou lors du dernier face-à-face, les supporters espèrent voir leur équipe franchir un nouveau cap loin du Chaudron. Dans cet état d’esprit, l’ASSE doit désormais prouver sa solidité à l’extérieur, une mission qui ne sera pas aisée compte tenu de l’historique compliqué face à Guingamp.

Un bilan en Ligue 2 largement favorable à Guingamp

Sur sept confrontations directes en Ligue 2, le constat est sans appel : Guingamp mène largement la danse, avec quatre victoires et deux matchs nuls face à l’ASSE. Les Stéphanois ne comptent qu’un seul succès, acquis dans leur antre, et restent à la recherche d’un premier exploit au Roudourou.

Chaque déplacement sur cette pelouse rappelle une statistique tenace pour les Verts : aucune victoire à Guingamp en Ligue 2 jusqu’ici. Le dernier partage des points (2-2) au Roudourou reste d’ailleurs dans toutes les mémoires, mais renforce aussi l’idée d’un plafond à briser pour enfin s’imposer en terre bretonne.

Montanier peut-il inscrire son nom dans l’histoire des Verts ?

Pour Montanier, ce match revêt une portée particulière. Nouveau visage du banc stéphanois, il a l’occasion d’inscrire une page inédite dans l’histoire du club avec un premier succès à Guingamp. À l’instar de certains jeunes joueurs évoluant en Ligue 2, ce type de défi peut marquer un tournant dans un effectif désireux de laisser une trace durable dans la saison.

L’opportunité est d’autant plus grande que l’ASSE, sous la houlette de Montanier, affiche une volonté de progresser collectivement et de s’imposer sur tous les terrains. Pour en savoir plus sur la préparation physique des équipes de Ligue 2, le travail athlétique d’Antoine Decaix à l’US Boulogne offre un éclairage sur l’importance de l’encadrement et de la régularité au plus haut niveau.

L’attente d’une victoire au Roudourou : pression et espoir

L’attente est grande chez les supporters. Transformer le Roudourou en terrain de conquête représente un enjeu hautement symbolique, un pas décisif pour afficher Saint-Étienne comme un candidat crédible aux premières places. Un résultat positif renforcerait l’élan constaté depuis plusieurs semaines et dessinerait un horizon plus serein pour la suite du championnat.

La pression est réelle, mais l’espoir prime : le déplacement en Bretagne pourrait bien sceller un tournant. Si le groupe répond présent, Montanier et ses hommes pourraient enfin fléchir une statistique qui colle trop souvent à la peau des Verts.