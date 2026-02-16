ASSE : Davitashvili talonne Mafouta, il dépasse Tardieu et revient sur Bardeli

Avec son doublé lors de la victoire de l’ASSE à Guingamp (2-1), Zuriko Davitashvili figure désormais sur le podium des classements des meilleurs buteurs de Ligue 2. Mais pas que…

Un penalty et un coup de tête à bout portant : Zuriko Davitashvili a signé un doublé samedi soir qui a permis à l’ASSE de s’imposer à Guingamp (2-1) et de remonter sur le podium de la Ligue 2, à la 3e place. Le Géorgien, lui, point désormais à la 2e place du classement des buteurs de L2 avec 10 réalisations. Seul Louis Mafouta, le Guingampais, fait mieux (11 buts).

Par ailleurs, Davitashvili domine un autre classement. Après chaque rencontre, le site Foot National demande à chaque entraîneur de L2 de sélectionner le joueur de l’équipe adverse qui lui a fait la meilleure impression lors de leur confrontation, et Sylkvain Ripoll a voté pour lui samedi. Si bien

que l’ancien bordelais, déjà choisi par le Boulonnais Fabien Dagneaux, le Montpelliérain Zoumana Camara, l’Audonien Grégory Poirier, le Bastiais Réginald Ray et le Manceau Patrick Videira, totalise 6 distinctions depuis le début de saison. Il devance Florian Tardieu (5 citations) et Mickaël Nadé (3). Et n’est plus qu’à une unité d’Enzo Bardeli (7), le milieu de Dunkerque, sollicité par l’ASSE cet hiver. Ce classement est largement dominé par Giovani Versini, l’attaquant de Pau, avec 13 Talents.