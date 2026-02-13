À LA UNE DU 13 FéV 2026
ASSE : Montanier prévient ses joueurs du danger qui les attend à Guingamp

Par Laurent Hess - 13 Fév 2026, 15:00
Philippe Montanier estime qu’un match très difficile attend l’ASSE ce week-end à Guingamp…

L’effet a été immédiat. En dessous de tout une semaine plus tôt face à Boulogne-sur-Mer (0-1), pour la « der » d’Eirik Horneland, l’ASSE s’est redressée en battant Montpellier (1-0) samedi dernier pour les grands débuts de Philippe Montanier sur le banc. Un succès auquel l’ancien toulousain n’a pas été étranger avec notamment un coaching gagné lorsqu’il a fait descendre Boakye d’un cran pour faire entrer Cardona, qui a provoqué le corner entraînant l’unique but de la rencontre, signé Le Cardinal. Avec ce succès, l’ASSE est remontée à la 4e place de la Ligue 2, revenant à 2 points de Reims et Le Mans, 2e et 3e, et à 4 points du leader, Troyes. Une opération mathématique et une embellie appréciables, à douze journées de la fin de la saison.

Montanier s’attend à une chaude empoignade à Guingamp

En conférence de presse, ce jeudi, Montanier a toutefois mis en garde ses joueurs contre toute forme de relâchement alors qu’un déplacement difficile se profile samedi à Guingamp, l’une des équipes en forme de ce début d’année 2026 en Ligue 2. « Je connais bien cette équipe de Guingamp et son coach Sylvain Ripoll. Ce ne sera pas facile là-bas. Guingamp a fait un super mois de janvier avec trois victoires. C’est une équipe en forme, qui a fait chuter le leader avec une belle victoire et qui compte dans ses rangs de bons joueurs, dont le meilleur buteur du championnat. On sera attendus, comme à chaque déplacement. On sait que lorsqu’elles jouent l’ASSE, les autres équipes du championnat en font toujours un peu plus, les stats le confirment. Il faudra répondre présent. »

