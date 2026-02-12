Une pluie de bonnes nouvelles pour l’ASSE et Philippe Montanier avant Guingamp !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Alors que la course à la montée s’intensifie, l’AS Saint-Étienne aborde son déplacement à Guingamp dans un contexte de plus en plus favorable.

En face, l’En Avant Guingamp, impressionnant au début de l’année 2026, traverse désormais une période bien plus délicate.

Guingamp freiné après un mois de janvier étincelant

Le début d’année avait pourtant tout d’un rêve pour les Bretons :

trois matchs, trois victoires, aucune défaite et une efficacité offensive redoutable portée par un Louis Mafouta en pleine réussite.

Cette série parfaite avait propulsé Guingamp dans le haut du classement et relancé les ambitions.

Mais depuis, la dynamique s’est brutalement inversée.

Deux contre-performances qui cassent l’élan

La première alerte est venue d’une lourde défaite à Montpellier (3-1), où les Guingampais ont été dominés dans l’intensité et les duels.

Puis, malgré une supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure à Dunkerque, les Rouge et Noir n’ont pas réussi à marquer, se contentant d’un 0-0 frustrant.

Résultat : une attaque soudain muette et une équipe qui semble avoir perdu la fluidité qui faisait sa force en janvier.

Une infirmerie qui complique tout

À ces difficultés sportives s’ajoute une vague d’absences préoccupante.

Plusieurs milieux de terrain sont d’ores et déjà forfaits jusqu’à la fin de saison, tandis que deux joueurs importants, récemment décisifs, sont blessés pour plusieurs semaines.

Un retour de suspension en défense pourrait toutefois apporter un peu de stabilité, mais l’équilibre global de l’équipe reste fragilisé à l’approche de ce rendez-vous crucial.

Saint-Étienne arrive lancé et plein d’ambition

De son côté, l’ASSE avance avec confiance.

La victoire récente contre Montpellier a confirmé la bonne dynamique enclenchée depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc.

Toujours au contact des places de montée, les Stéphanois se déplacent en Bretagne avec une idée claire : enchaîner et mettre la pression sur leurs concurrents directs.

Un tournant pour les deux équipes

Ce duel pourrait marquer un moment clé de la saison.

Guingamp doit absolument se relancer pour rester dans la course, tandis que Saint-Étienne voit l’opportunité parfaite de confirmer son renouveau.

Dans ce contexte opposé, l’avantage psychologique semble clairement pencher du côté des Verts.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2