Resté sur le banc de touche face à Rodez (2-0) et pas dans le groupe face au Red Star (0-1), le milieu de terrain slovène Tamar Svetlin donne des nouvelles inquiétantes.

Les dernières apparitions de Tamar Svetlin sous le maillot vert se font attendre. Le milieu de terrain de 25 ans n’a pas quitté le banc lors de la victoire contre Rodez (2-0), avant de manquer le déplacement au Red Star, remporté par l’ASSE (1-0).

« La situation s’est aggravée »

Cette absence n’était pas liée à un choix tactique de Ian Cathro. L’entraîneur de l’ASSE avait expliqué que son joueur souffrait d’une gêne au tendon d’Achille. Une situation qui s’est prolongée après la trêve internationale, durant laquelle le Slovène n’a disputé aucune minute avec sa sélection. Dans un entretien accordé au média slovène RTV SLO, Tamar Svetlin a apporté des précisions sur son état de santé. Et ses déclarations montrent que le problème ne date pas d’hier.

« Je traîne des soucis au niveau du tendon d’Achille depuis quelque temps. Ce n’était pas trop grave au début, mais la situation s’est aggravée récemment », a expliqué le milieu de terrain. Le joueur précise que l’ASSE travaille actuellement avec lui pour résoudre ce problème. Il se veut toutefois prudent sur les conséquences de cette blessure, qui l’empêche pour le moment de retrouver les terrains dans des conditions normales.

Une douleur qui l’empêche d’aider l’ASSE

Le passage le plus préoccupant de son témoignage concerne sa capacité à courir. « Ce n’est pas la blessure la plus grave, mais la douleur est trop vive lorsque je cours ; je ne suis donc pas en mesure d’aider l’équipe », a confié Svetlin. Le milieu slovène ne décrit donc pas une blessure considérée comme grave, mais la douleur reste suffisamment importante pour compromettre sa disponibilité. Pour un joueur qui doit enchaîner les entraînements et les matches afin de s’installer durablement dans son nouvel environnement, cette situation représente un véritable frein. À ce stade, aucune date précise de retour n’a été annoncée. Il serait donc prématuré d’évoquer une longue indisponibilité, mais l’évolution de la douleur sera déterminante pour la suite.

Arrivé de Korona Kielce en août 2026, Tamar Svetlin avait été recruté pour apporter de la densité et de la qualité technique au milieu stéphanois. L’international slovène s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2030, preuve que le club mise sur lui à moyen terme. Son absence intervient alors que les Verts viennent d’enchaîner deux succès importants en championnat, contre Rodez puis sur la pelouse du Red Star. Ian Cathro dispose actuellement d’autres solutions dans l’entrejeu, mais le retour de Svetlin pourrait offrir une option supplémentaire à son entraîneur.

L’ASSE doit maintenant faire preuve de patience

Le plus important sera d’éviter toute précipitation. Tant que courir provoque une douleur trop vive, le milieu slovène ne peut pas apporter ce que le staff attend de lui. Le club devra donc suivre l’évolution de son tendon d’Achille avant d’envisager un retour à la compétition.

Pour les supporters stéphanois, les déclarations de Svetlin constituent un signal de vigilance, sans pour autant annoncer une catastrophe. Le joueur lui-même estime que sa blessure n’est pas la plus grave. Reste à savoir combien de temps il lui faudra pour retrouver ses sensations et reprendre sa place dans le groupe.