ASSE : la recrue balaie un gros doute et fixe le cap

Arrivé dans le Forez l’été dernier, Tamar Svetlin découvre un vestiaire particulièrement cosmopolite. Le milieu slovène assure que cette diversité ne fragilise pas les Verts, désormais entièrement tournés vers la remontée en Ligue 1.

Un vestiaire à 18 nationalités, mais sans clans

Tamar Svetlin a rapidement pris la mesure de la dimension internationale de l’ASSE. Dans le podcast football de Val 202, le milieu de 25 ans explique que pas moins de 18 nationalités sont représentées au sein de l’équipe première. Une richesse qui aurait pu favoriser la formation de petits groupes, mais le Slovène se montre catégorique : « Il n’y a absolument aucun clan. »

L’anglais sert de langue commune et facilite l’intégration des nouveaux venus. Accompagné notamment par Robert Beric à son arrivée, Svetlin retient surtout la possibilité de découvrir d’autres cultures. Sur ce point, le milieu n’a pas trouvé un vestiaire divisé, mais un groupe capable de vivre ensemble malgré des parcours très différents.

Les trêves internationales compliquent le quotidien

Cette diversité entraîne néanmoins quelques contraintes. Lors d’une trêve internationale, l’effectif professionnel stéphanois s’est ainsi retrouvé réduit à seulement six joueurs à l’entraînement. Les longs déplacements pèsent également sur la préparation des rencontres.

Svetlin cite le cas de Ben Old, revenu de Nouvelle-Zélande trois jours avant un match après un voyage d’une vingtaine d’heures. Un paramètre que le staff doit gérer au fil de la saison, alors que la Ligue 2 réclame une implication constante. « Si tu n’es pas à 100 %, tu es rapidement puni », rappelle l’ancien joueur du Korona Kielce.

L’ASSE s’est imposée face à son dauphin, le Red Star (1-0). Une victoire qui vaut plus que trois points et permet de tirer quatre enseignements sur les Verts. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2111831290437927171

La montée ne souffre « aucun débat »

Sur l’objectif de la saison, Svetlin ne cherche pas à se cacher. Interrogé sur la nécessité de retrouver l’élite, il répond : « Absolument, il n’y a aucun débat là-dessus. » Comme le rapporte Peuple-Vert, cette ambition ne représente pas une pression excessive à ses yeux. Elle découle de la qualité d’un effectif où plusieurs éléments connaissent déjà la Ligue 1.

Le Slovène estime notamment que la force des Verts réside dans leur capacité à défendre ensemble. Engagé jusqu’en 2030, il avait affiché dès sa signature sa volonté de participer à la remontée du club.

Geoffroy-Guichard a déjà marqué Svetlin

Le milieu a aussi découvert le poids du public stéphanois. À Geoffroy-Guichard, la puissance vocale des deux groupes ultras rend parfois les échanges difficiles entre joueurs sur le terrain. Une ambiance sans commune mesure avec celles qu’il avait connues en Slovénie et en Pologne.

Svetlin a enfin été rapidement sensibilisé à la rivalité avec l’OL. Entre l’histoire du club, les attentes populaires et l’exigence de la Ligue 2, la recrue mesure désormais pleinement ce que représente l’ASSE. Son cap, lui, ne varie pas : ramener les Verts dans l’élite.